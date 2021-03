Santa Casa fará homenagem aos profissionais de saúde; veja como participar

Fachada da Santa Casa de BH iluminada em apoio à Campanha do Outubro Rosa (foto: Reprodução/Santa Casa BH) infecção pelo novo coronavírus em Belo Horizonte. A pandemia afetou a vida de todos. E o dia a dia dos profissionais de saúde ainda mais. Passados 12 meses, essas pessoas tiveram que vencer os próprios receios e angústias que vieram com a doença para trabalhar intensamente com o único objetivo de salvar vidas. Em 16 de março do ano passado foi confirmado o primeiro caso depelo novoem Belo Horizonte. Aafetou a vida de todos. E o dia a dia dos profissionais de saúde ainda mais. Passados 12 meses, essas pessoas tiveram que vencer os próprios receios e angústias que vieram com a doença para trabalhar intensamente com o único objetivo de salvar vidas.





A homenagem será um grande movimento colaborativo, em que as pessoas vão ser convidadas a postar mensagens de carinho, agradecimento e incentivo, nas redes sociais, com a hashtag #MensagemDeLuz.



O público também deverá marcar o perfil @santacasabh.



Os textos e imagens serão exibidos em um telão montado em frente à portaria principal do hospital, na Avenida Francisco Sales, 1.111, Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital.



Iluminando a vida



No alto do prédio de 13 andares, canhões de luz vão iluminar a noite e representar o modo como os profissionais seguem iluminando a vida dos mineiros e levando esperança na batalha contra a COVID-19.



Além disso, na portaria dos funcionários, na Rua Ceará, em frente à Praça Hugo Werneck, será montado um túnel de luzes, em que cada lâmpada representará um profissional de saúde.





Toda a ação será transmitida ao vivo, no canal do YouTube do Grupo Santa Casa BH.





A entidade quer transformar este ato em um momento de recarregar as forças dos trabalhadores e conscientizar a sociedade de que a pandemia ainda não acabou.





Homenagem de Luz



Data: 16 de março de 2021

Horário: a partir das 19h30

Local: Santa Casa BH - Avenida Francisco Sales, 1.111, Bairro Santa Efigênia. BH/MG





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina