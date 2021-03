COVID-19: Varginha multa 11 estabelecimentos e interdita igreja clandestina

Prefeitura endurece fiscalizações e segue fora da onda roxa (foto: Ascom/Divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, multou 11 estabelecimentos e interditou outros três por descumprirem as medidas de prevenção contra a. O, fase mais restritiva do Plano Minas Consciente, mas endureceu as regras em um novo decreto

De acordo com a prefeitura, a cidade segue sem aderir à onda roxa, mas o novo decreto foi editado nesta quarta-feira (17/3) com medidas ainda mais restritivas. Ao todo, 11 multas já foram aplicadas. “Estabelecimentos em geral, salão de beleza, pet shop, açougue, supermercado, bar por descumprimento de medidas estabelecidas nos decretos e protocolos (não utilização de máscara por funcionários/clientes, falta de Alvará Sanitário, não utilização de fichas higienizáveis para controle de acesso, entre outras medidas)”, afirma assessoria de imprensa.

Outros três estabelecimentos precisaram ser interditados. Entre eles, uma igreja evangélica clandestina, que funcionava sem alvará no bairro Imaculada. “No local, cerca de 30 pessoas sem máscara e sem distanciamento participavam de uma confraternização de aniversário. A fiscalizando chegou até o local durante monitoramento de ronda”, afirma.

Ainda durante as fiscalizações, a proprietária de um dos estabelecimentos foi detida por desacato. “A equipe tentou diálogo, porém, foi necessária a condução da mesma as autoridades policiais”, completa.

Até o momento, segundo o boletim municipal, Varginha soma mais de 7 mil casos do novo coronavírus, sendo 134 mortes em decorrência da doença.

