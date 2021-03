Betim prorroga decreto das medidas restritivas da onda roxa até 5 de abril

O comércio não essencial permanecerá fechado até 5 de abril em Betim, que prorrogou o decreto com as medidas da onda roxa (foto: Renê Descarpoutriez/Divulgação)

As medidas restritivas da onda roxa para diminuir a circulação das pessoas nas ruas e evitar a propagação do vírus da COVID-19 foram estendidas até 5 de abril em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O prazo de vigência do Decreto nº 42.602, que restringe o funcionamento de serviços não essenciais na cidade, além de outras exigências, para conter a disseminação do novo coronavírus era até 31 de março, mas devido às altas taxas de ocupação dos leitos, a prefeitura achou prudente prorrogar por mais cinco dias.



A prorrogação do decreto será publicada na edição deste sábado (27/3) do Órgão Oficial do Município. São considerados serviços essenciais todos os equipamentos públicos e privados de saúde, farmácias, supermercados, padarias, postos de combustíveis, estabelecimentos de manutenção de equipamentos e oficinas mecânicas.

Os serviços autorizados a funcionar devem garantir o cumprimento de todos os protocolos de biossegurança, como a exigência do uso de máscara, distanciamento adequado entre pessoas, disponibilidade de álcool 70% ou solução equivalente, entre outras.

Os demais estabelecimentos, considerados não essenciais, permanecerão fechados. A onda roxa proíbe reuniões, festas e qualquer tipo de evento público ou privado, inclusive comemorações familiares de pessoas que não morem na mesma casa. Além disso, está proibido a venda de bebidas alcoólicas geladas e o consumo em locais públicos.

Betim não aderiu ao toque de recolher das 20h às 5h, como em outros municípios da RMBH. Bares e restaurantes podem funcionar até as 20h, após este horário apenas com entregas de delivery.

Betim passou a marca de 600 mortes pelo novo coronavírus

Betim ultrapassou a triste marca de 600 mortes pelo novo coronavírus. Nesta sexta-feira (26/3), a secretaria municipal de saúde divulgou o boletim epidemiológico no qual há o registro de 601 óbitos pela COVID-19. Desde o início da pandemia, foram registrados 20.191 casos confirmados, sendo 18.727 já recuperados. Atualmente, 779 casos estão sendo acompanhados pelos profissionais de saúde do município.

A taxa de ocupação dos leitos também continua elevada por isso justificou a cidade em manter as restrições da onda roxa. Nos leitos clínicos disponíveis a taxa de ocupação é de 98%. Dos 85 leitos ativos, 83 estão ocupados. Desses, 81 são pacientes residentes de Betim.

Quanto aos leitos para atendimento dos casos graves, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Betim se encontra com 93% de ocupação. Dos 84 leitos ativos, 78 estão com pacientes. Desses, 45 são residentes de Betim. A cidade é referência em Saúde para outros 12 municípios e recebe pacientes que necessitam de atendimento em estágio grave da COVID-19.