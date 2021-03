COVID-19: idosos de 73 a 77 anos começam a ser vacinados em Betim

Novo lote chega a Betim e idosos de 73 a 77 anos serão os próximos da fila para a vacinação contra a COVID-19 (foto: Prefeitura Betim/Divulgação)

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), recebeu novo lote da vacina contra a COVID-19 com 5.700 doses, que serão usadas para vacinar idosos de 73 a 77 anos. A vacinação está prevista para acontecer ainda esta semana. Estima-se que residam no município 5.629 pessoas nesta faixa de idade.

A aplicação da vacina continua sendo realizada por agendamento para evitar aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e otimizar as doses, uma vez que cada frasco contém 10 unidades, que devem ser utilizadas até oito horas após aberto.

As equipes das UBS estão entrando em contato com os idosos, por telefone ou por meio dos agentes comunitários de saúde, para marcar dia e horário para comparecimento à unidade ou para serem vacinados em domicílio, em casos de pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção.

Os idosos com mais de 78 anos (grupo já vacinado) que ainda não receberam o contato da unidade, podem procurar as Unidades Básicas de Saúde de sua referência para receber a primeira dose da vacina. Durante a vacinação, é necessário apresentar um documento de identidade e comprovante de endereço.

De acordo com a diretora operacional da saúde, Tânia Resende, as UBS estão se organizando conforme o número de idosos em seu território e a capacidade de trabalho de cada equipe para atender da melhor forma e com mais agilidade.



“Estamos estudando, também, a possibilidade das unidades abrirem para vacinação em alguns sábados, ou ampliarem o horário de funcionamento das salas de vacina, para atender melhor os usuários'', afirmou.

Dados da Prefeitura de Betim, atualizados até a segunda-feira (22/3), apontam que um total de 24.671 doses foram distribuídas aos postos de vacinação. Foram aplicadas 23.225, sendo 16.081 da primeira dose e 7.144 da segunda dose.

Quanto aos grupos prioritários, já foram aplicadas nos trabalhadores da Saúde 8.427 unidades da dose 1 e 5.642 da dose 2. Nos idosos de Instituições de Longa Permanência, 285 da dose 1 e 265 da dose 2.



Pacientes de residências inclusivas receberam 158 da dose 1 e 96 da dose 2. Idosos com 90 anos ou mais, 1.174 da dose 1 e 1.141 da dose 2. Idosos de 80 e 89 anos, 4.927 da dose 1 e ainda aguardam a segunda dose. Idosos de 78 a 79 anos, 1.110 da dose 1 e também estão na espera pela segunda dose.