Operação no fim de semana vai impedir banhistas na Várzea das Flores

A represa Várzea das Flores é ponto de aglomeração de banhistas, principalmente em dias de muito calor. No domingo passado (21/3) mais de 60 pessoas foram dispersadas do local (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

O calor previsto para este fim de semana em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), acendeu o alerta das equipes de fiscalização que farão operação para impedir que banhistas, pescadores ou barcos utilizem a represa Várzea das Flores. O local é tradicionalmente frequentado por moradores, mas a cidade ainda está na onda roxa que proíbe aglomeração, venda de bebidas alcoólicas geladas além do consumo em local público.

Operação no fim de semana vai impedir banhistas na Várzea das Floreshttps://t.co/ZVywalr4e4 pic.twitter.com/IjkUpO1aJm — Estado de Minas (@em_com) March 26, 2021



Na operação que ocorrerá neste sábado (27/3) e domingo (28/3), estarão empenhadas as equipes do 33° Batalhão da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Vigilância em Saúde e da Secretaria Adjunta de Segurança Pública.





O sub-comandante da Guarda Municipal de Betim, Weslei de Almeida, explica que além do patrulhamento preventivo, que já ocorre em todas as regionais da cidade, a ação conjunta vai intensificar o controle do acesso de pessoas na região da represa. “A Várzea das Flores é um tradicional ponto da cidade conhecido por receber a visita de muitas pessoas, principalmente aos fins de semana. Nosso objetivo é garantir o cumprimento do decreto, contribuindo com a prevenção dos contágios do vírus em nossa cidade”.

Só no último domingo (21/3), mais de 60 pessoas foram encontradas na orla da represa com roupas de banho e fazendo o consumo de alimentos e bebidas alcoólicas. Durante a ação, todas as pessoas foram retiradas do local e orientadas sobre as novas regras do decreto pelos agentes da Guarda Municipal, da Vigilância em Saúde e da Secretaria Adjunta de Segurança Pública.

O diretor de Vigilância em Saúde, Nilvan Baeta, reforça que as equipes também irão conferir se existem irregularidades nos estabelecimentos localizados no entorno da represa. “Na ação, vamos cobrar o cumprimento das normas de biossegurança para prevenção e combate à COVID-19”.

A onda roxa, fase mais restritiva do Programa Minas Consciente, do governo do Estado, está decretada até 31 de março em Betim. Porém, o prefeito Vittorio Medioli, assim como outros municípios da RMBH já fizeram, prevê estender a data até o dia 4 de abril o que será divulgado em breve.

Em Betim, a onda roxa proíbe reuniões, festas e qualquer tipo de evento público ou privado, inclusive comemorações familiares de pessoas que não morem na mesma casa. Apenas o comércio essencial pode funcionar. Além disso, está proibido a venda de bebidas alcoólicas geladas e o consumo em locais públicos.