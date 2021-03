Passageiros do transporte público de Betim denunciam aglomeração

Usuário gravou a volta para casa na linha 53. Vídeo mostra passageiros amontoados, sem nenhum distanciamento, tentando um lugar na van que partiria para o Bairro Capelinha (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Moradores que fazem o uso do transporte público de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), denunciam a falta do distanciamento social dentro dos ônibus que fazem itinerários no município. No início da noite de quarta-feira (24/3), uma passageira gravou um vídeo mostrando a superlotação da linha 53, cujo motorista teve dificuldade em fechar a porta do veículo devido ao grande número de pessoas amontoadas. O vídeo foi feito por volta das 18h50, no Centro de Betim, e a van seguiria para o Bairro Capelinha.





Passageiros do transporte público de Betim denunciam aglomeraçãohttps://t.co/5qkZVPiWPQ pic.twitter.com/UMbb52N6Cu — Estado de Minas (@em_com) March 25, 2021





Um dos usuários relatou que esta é uma realidade frequente, principalmente nos horários de pico e que não vê nenhuma fiscalização. “Como não propaga o vírus aqui dentro do ônibus? A prefeitura não faz nada para fiscalizar e exigir mais ônibus para o transporte de passageiros. Todos os dias é desse jeito. Essa é a situação do trabalhador de Betim que pega ônibus”, disse um usuário do transporte, que não quis de identificar.

Pelo decreto vigente na cidade, Betim está na onda roxa, fase mais restritiva do Programa Minas Consciente, do governo do estado. A circulação de pessoas está reduzida e apenas o comércio essencial pode funcionar. Bares e restaurantes não podem vender bebidas alcoólicas geladas e está proibido o consumo no local.

A Prefeitura de Betim tem fiscalizado de forma rigorosa lojas, bares e restaurantes que descumprem as normas. Somente na quarta-feira (24/3), sete estabelecimentos que descumpriram as regras e insistiam em manter as portas abertas foram fechados. Entre os comércios interditados na região da Avenida Governador Valadares, onde se concentra grande parte do comércio da região central, lojas de roupas, papelarias e prédios comerciais estavam entre os interditados.

Segundo usuários do transporte público, as fiscalizações, porém, não têm ocorrido da mesma forma nos pontos de ônibus. “Todos os dias neste horário há superlotação. Essa linha passa em frente ao Shopping Partage lotada, e já sai do Centro cheia. Não tem álcool em gel dentro dos ônibus e é um empurra-empurra de passageiros. Não está tendo fiscalização no transporte público. Fiscalizam só o que é de interesse deles”, pontua o passageiro.

A Prefeitura de Betim informou que a Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transporte e Trânsito (ECOS), em função do decreto vigente, que determina mudanças na rotina do município para o combate à disseminação do novo coronavírus, cuja consequência é a redução do número de pessoas circulando pela cidade, diminuiu o quadro de horários que foi adequado a essa realidade, mas que manteve os horários nos períodos de pico.

“Desde 17 de março, a Ecos detectou uma diminuição de 30% no número de passageiros em todas as linhas municipais. No entanto, os horários foram mantidos nos períodos de pico de demanda. A prefeitura está fiscalizando diariamente as viagens das linhas e aplicando multas quando necessário”, disse a nota da prefeitura.

Os usuários podem fazer denúncias e relatar a superlotação nos veículos pelo telefone 0800-2835993 ou por meio do aplicativo ClicaBus.