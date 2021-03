Vacinação em BH: fila em drive-thru é grande, mas idosos comemoram

Fila para vacinação durou cerca de 40 minutos durante a manhã (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)











Maria de Fátima Alves de Almeida (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

“Foi cerca de 40 minutos, mas vale a pena”, diz a psicóloga Maria de Fátima Alves de Almeida, de 66 anos. Ela desceu do carro para tomar a injeção e ao voltar não escondeu o sorriso no olhar. “Estou muito emocionada”, resume, com a voz embargada.





saúde que estão se entregando durante todo esse tempo", lembra Edna.



Edna de Abreu (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

Aos 70 anos, a psicóloga clínica Edna de Abreu, confirma que o processo tem sido satisfatório. “Tudo muito tranquilo”, disse. “É uma sensação de gratidão, a gente vê tanto sofrimento com essa COVID, gratidão a Deus e aos profissionais deque estão se entregando durante todo esse tempo”, lembra Edna.





Foi de táxi





Marilene Barbosa (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

Marilene Barbosa de Souza, de 61, é auxiliar de laboratório no Centro de Controle de Zoonoses do Bairro São Bernardo, Região Norte de BH. Para garantir a imunização ela não poupou: compareceu ao drive-thru de táxi mesmo.









“Maravilhoso, viu? Não estou nem acreditando”, diz ela radiante, pedindo que alguém fotografasse o momento da aplicação da vacina para compartilhar com os amigos. “A gente fica tão emocionada. Tudo tem a hora certa. Agora só aguardar a segunda dose, se Deus quiser. E usar máscara, lavar a mão, porque não está garantido ainda”, reforça.

Na linha de frente

No primeiro ponto de vacinação entre os oito instalados no Minas Shopping, quem prestou atendimento para Marilene foram as enfermeiras Gracielle Belo, de 39, e Flávia Maria Rabello Alves Moreira, de 41.









Enfermeiras Gracielle Belo e Flávia Maria Rabello Alves Moreira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

“Um trabalho gostoso de saber que a gente está podendo exercer nossa profissão com amor num momento tão crítico. É muito emocionante”, comenta Gracielle.









Como médicos e enfermeiros enfrentam o colapso nos hospitais A colega Flávia não esconde a dificuldade do período de pandemia, que, de certa forma, se tornou uma honra em poder contribuir para a saúde pública. “O trabalho tem sido árduo mas muito edificante, um aprendizado muito grande. A gente vê a expectativa de tantas pessoas para se sentirem mais tranquilas. Graças a Deus estou podendo participar desse projeto”, disse.





Drive-thru no Minas Shopping

O Minas Shopping estreou o posto neste sábado. O local, em princípio, é destinado exclusivamente para vacinação dos profissionais de saúde, maiores de 60 anos, e que não receberam doses contra o novo coronavírus. Na próxima semana, a prefeitura de Belo Horizonte vai divulgar os próximos grupos que receberão a imunização nos postos da cidade.





Segundo o gerente geral do Minas Shopping, Fábio Freitas, o empreendimento passa a ser mais uma opção para ampliar a campanha municipal de vacinação contra a COVID-19.





“Ciente da nossa responsabilidade social, estamos disponibilizando as nossas instalações para receber um posto de vacinação e contribuir para que mais pessoas possam ser imunizadas. O momento também é de agradecer aos profissionais de saúde pelo importante trabalho prestado à sociedade”, declara.





O Minas Shopping também está engajado em uma campanha do grupo AD Shopping, que administra o empreendimento, com o objetivo de apoiar a vacinação de toda a população.