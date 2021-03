Falta de informação em UPA desespera familiares de pacientes com COVID-19

“O médico não passa posição, o pessoal não tem informação. Fiquei sem dormir”, relata Gustavo da Silva Freitas, de 34 anos. O empresário chegou cedo na manhã deste sábado (27/03) para tentar uma brecha de ver a mãe, Tânia Ma%u0155ia da Silva Freitas, de 55, que deve ser transferida para a Santa Casa.

Segundo Gustavo, os profissionais da unidade não souberam especificar se ela precisa de terapia intensiva (UTI). “Hoje, 6h40, me ligaram falando que conseguiram a vaga, só estão aguardando ambulância. Vou ficar aqui esperando para ver ela passar”, conta o filho único.

Na semana passada, ela já havia ido ao médico, que recomendou cuidado domiciliar, porém, o quadro foi pior a cada dia. “Ontem ela estava muito fraca, não conseguia conversar direito. Por volta de 12h eu trouxe e assim que chegou foi internada na enfermaria, deram prioridade, foi muito rápido aqui, só que não tenho notícia (do quadro de saúde)”, afirma.

Transferência sem informação

O caso é parecido na família de Warley Wilson da Silveira, de 37. Ele e o irmão, Wesley Francisco da Silveira, de 35, não abrem mão da cadeira em frente à UPA, aguardando novidades sobre o estado de saúde do pai, Wanderley Francisco da Silveira, de 63.

“A falta de informação é muito grande. Não tivemos nem boletim médico dele. Falta informação, ninguém conta pra gente o que ele está passando, só sabemos que ele está internado e vai ser transferido talvez para o Julia Kubitschek. Estão aguardando vaga”, conta Warley.

Outra preocupação da família é com a contaminação dentro do Centro Especializado em Covid-19 (Cecovid), instalado na UPA desde o início da pandemia. Os irmãos contam que Wanderley chegou na unidade com sintomas de COVID-19, porém, o resultado do exame RT-PCR foi negativo.

“Fizeram outro exame que está pra sair o resultado, só que ele continua na área de COVID. Hoje falam que ele vai ser transferido, mas a gente não sabe. Ele está com sintomas de COVID, mas ele pode ter outra coisa, uma pneumonia, e ser contaminado lá. A gente tem preocupação dele ter pegado a doença aqui”, conta.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a atualização do boletim médico dos pacientes internados na UPA Centro-Sul é feita uma vez ao dia, por telefone ou presencialmente para o familiar ou representante legal.

