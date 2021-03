COVID-19: São Tomé das Letras barra turistas nos fins de semana e feriados

São Tomé das Letras volta a barrar turistas para frear COVID-19 (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, decidiu proibir a entrada de denos fins de semana e. Novo decreto, para conter avanço dana cidade, já está em vigor. O município ainda não registrouem decorrência do novo

São Tomé das Letras está na onda roxa, fase mais restritiva do Programa Minas Consciente, com 65 pessoas infectadas pela COVID-19 e dois casos suspeitos.

O novo decreto foi publicado na noite dessa sexta-feira (26/3). De acordo com a prefeitura, os turistas não podem ter acesso à cidade nos fins de semana, de meia-noite de sexta-feira até meia-noite de domingo. E, no caso de feriado prolongado, esse prazo é estendido para os outros dias da semana.

O decreto só vai permitir a entrada de moradores da cidade, pessoas que trabalhem em serviços essenciais, que estejam em tratamento de saúde ou que precisam passar para um município vizinho.

”O gabinete entende que, nesse momento, essa medida se faz necessária para que haja tempo do sistema de saúde desafogar e, consequentemente, que nenhum dos nossos cidadãos possa vir a ficar sem atendimento”, explica nota de esclarecimento da prefeitura.

A cidade também adotou o toque de recolher a partir das 20h. “O município notificou cada um dos comerciantes que teve seu nome veiculado em publicação nas redes sociais, que revelam adesão dos mesmo a um movimento de abertura forçada irregular dos seus estabelecimentos”, ressalta.

Resistência

No ano passado, São Tomé das Letras chegou a ganhar fama de segura em relação à COVID-19 depois de ficar quase oito meses fechada para turistas. A cidade voltou a receber pessoas de outros municípios depois de um impasse na Justiça.

Em outubro, empresários conseguiram uma liminar determinando a reabertura. A prefeitura recorreu da decisão da Justiça, mas o documento voltou a valer. O primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado 20 dias depois dessa decisão.



