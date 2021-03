Servidores da saúde de BH acima dos 60 poderão se vacinar na semana que vem

BH vacinou pouco mais de 150 mil pessoas contra a COVID-19 até esta sexta-feira (26/3) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Os servidores da saúde de BH acima dos 60 anos que não se vacinarem neste sábado (27/3) contra a COVID-19 poderão receber as doses na semana que vem. Porém, a partir desta segunda-feira (29/3), a imunização acontece nestes centros de saúde (clique aqui para ver a lista), das 7h30 às 16h30.

neste sábado acontece em cinco pontos diferentes. Três desses são drive-thrus. Eles estão localizados no Cop/BHTrans (Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis), na Avenida Teresa Cristina 3.200 e no Minas Shopping (doca 3, Avenida Cristiano Machado, 4.000 - Bairro União).

Outras duas alternativas são o Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa de Belo Horizonte, na Rua Domingos Vieira, 416 – Santa Efigênia e a Unidade de Referência Secundária (URS) Sagrada Família: Rua Joaquim Felício, 101 – bairro de mesmo nome.

No caso dos drive-thrus, a imunização vai das 8h às 16h30. Já nos outros dois locais, começa às 7h30 e vai até 16h30.

O Executivo municipal planeja vacinar cerca de 4,3 mil trabalhadores da saúde acima dos 60 anos.

Quais documentos?

O profissional da saúde vai precisar levar três documentos: um de identificação com foto, o registro no conselho profissional e outro que comprove a vinculação ativa do trabalhador com a área da saúde em BH.

Esse último documento pode ser, por exemplo, o contracheque emitido nos últimos três meses ou a carteira de trabalho.

O mesmo vale para o relatório do CNES, o contrato de trabalho, a declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física 2020 ou 2021 (com identificação da ocupação principal declarada).

Outra possibilidade é a declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde.

Quem pode se vacinar?

Para receber a primeira dose da vacina, o trabalhador da saúde cadastrado deve cumprir os seguintes requisitos:

ser trabalhador da saúde em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte;

ter preenchido o cadastro para a vacinação de trabalhadores da saúde, de forma válida, até 23h59 de 24 de março;

ter completado 60 anos ou mais até 31 de março;

não ter recebido vacina contra a Covid-19;

não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 30 dias;

não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Quando abre o novo cadastro?

De acordo com a prefeitura, o cadastro dos trabalhadores de saúde será reaberto nesta segunda (29/3).

Vacinômetro

Até esta sexta, BH vacinou 151.079 pessoas contra a COVID-19. Dessas, 87.303 receberam a segunda dose.

Até o momento, BH recebeu 449.620 vacinas, sendo 390.808 já distribuídas. São 375.620 da CoronaVac (Butantan/Sinovac) e 74 mil da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz).

A prefeitura vacinou, até aqui, 6.533 moradores e profissionais de asilos e residências terapêuticas públicas; 83.200 trabalhadores da saúde; e 126.678 idosos acima dos 76.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Vídeo explica porque você deve aprender a tossir

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.