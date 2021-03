Três praças de BH e mais oito pontos da Lagoa da Pampulha são interditados

Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, será uma das interditadas pela prefeitura a partir deste sábado (27/3) (foto: Leandro Couri/EM/D.A press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai fechar mais três praças da cidade neste sábado (27/3) para evitar aglomeração de pessoas diante dos recordes dos indicadores da pandemia da COVID-19. A medida abrange, agora, a Duque de Caxias (Santa Tereza, Região Leste), a Floriano Peixoto (Santa Efigênia, Centro-Sul) e a Arquiteto Ney Werneck (Belvedere, Centro-Sul).

Outros oito pontos datambém serão interditados com gradis. São eles: o Marco Zero, os mirantes Bem-te-vi e Biguá, o Vertedouro, a entrada do Museu e as praças Olavo Kafunga Bastos, Geralda Damata Pimentel e São Francisco de Assis.

Além disso, a partir da noite deste sábado, duas pistas de corrida terão trechos interditados. A medida vale para os equipamentos da Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro Cidade Nova (Nordeste); e da Rua Henrique Badaró Portugal, no Buritis (Oeste).

Desde 7 de março, outros sete locais com potencial de aglomeração de pessoas estão fechados em BH. São eles: as praças JK, da Assembleia, da Liberdade e do Papa; os mirantes Garças e Sabiá (ambos na Pampulha) e a Lagoa Seca, no Belvedere.

A reportagem do Estado de Minas já havia antecipado a interdição das praças Duque de Caxias e Floriano Peixoto nessa quarta (24/3).

Na matéria, o EM também informou, em primeira mão, que a Praça Sete receberia gradis nos seus quarteirões para evitar reunião de pessoas na noite deste domingo (28/3).

“Essa é a primeira ação de muitas”, afirmou o secretário municipal de Segurança e Prevenção, Genilson Ribeiro Zeferino, na oportunidade.

Números

Belo Horizonte bateu recorde de registro de mortes por COVID-19 nesta sexta-feira. A cidade computou o maior aumento de óbitos entre um boletim e outro: 59 foram incluídos no balanço.

Portanto, a cidade chegou à marca de 3.145 vidas perdidas para o novo coronavírus.

O número de casos alcançou 138.127. São 1.198 diagnósticos a mais que no levantamento dessa quinta.

O salto de mortes acompanha o colapso no sistema de saúde da cidade, principalmente na rede particular. Os hospitais privados computam as ocupações dos leitos de enfermaria e de UTI acima dos 100%: respectivamente, 108,2% e 120%.

Belo Horizonte completou, nesta sexta-feira, uma semana com suas UTIs para pacientes com COVID-19 em colapso.

A ocupação geral (redes pública e privada) dos leitos do tipo chegou a 107,5% neste boletim, a maior em mais de um ano de pandemia, com elevação de 1,8 ponto percentual em relação ao balanço dessa quinta (25/3).

Conforme o balanço, BH tem 924 leitos de UTI. Porém, há 993 pessoas com necessidade de internação. O deficit é de 69 vagas.

A taxa de ocupação das enfermarias para COVID-19 também apresentou crescimento: de 86,8% para 88,5% na soma entre o SUS e a rede suplementar.

Outro indicador fundamental, a taxa de transmissão do coronavírus caiu na cidade: de 1,16 para 1,14. O parâmetro permanece na zona intermediária da escala de risco, entre 1 e 1,2.

