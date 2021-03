Gargalo do oxigênio não é produção e sim logística, diz secretário de MG

Baccharetti afirmou que governo de Minas pediu ajuda ao Palácio do Planalto para solucionar problema do oxigênio (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Fábio Baccheretti, afirmou nesta quarta-feira (24/3) que o governo estadual fará investimentos para que os hospitais com menor estrutura possam ter maior quantidade de oxigênio por mais tempo. Ao anunciar a prorrogação da onda roxa do programa Minas Consciente , o secretário de Estado de Saúde,, afirmou nesta quarta-feira (24/3) que o governo estadual fará investimentos para que os hospitais com menor estrutura possam ter maior quantidade depor mais tempo.

O objetivo é facilitar a logística, já que a SES-MG vem encontrando dificuldades para distribuir cilindros com insumos a todos os centros de saúde do estado.





“A SES-MG está fornecendo agora um financiamento para que esses hospitais possam qualificar o sistema de fornecimento de gases, trocando cilindros por grandes armazenamentos de oxigênio, permitindo que a logística seja impactada de forma positivamente e liberando cilindros para instituições que não conseguem trocar essa estrutura em curto tempo”, afirmou Baccheretti em entrevista na Cidade Administrativa.





O secretário, que substitui Carlos Eduardo Amaral (exonerado pelo governador Romeu Zema), afirma que a falta de oxigênio se deve à dificuldade no processo de distribuição pelas empresas.





“É um fator logístico. Boa parte dos leitos de terapia intensiva fornece oxigênio através de cilindros. Cada leito de UTI com paciente com COVID intubado consome cerca de 6 cilindros por dia. O grande gargalo do oxigênio não é a produção e sim a logística de fornecimento constante desse insumo.”





Ele também afirmou que o governo do estado está em contato com o Ministério da Saúde para pedir ajuda: “Destaco também que a Fiemg ajudou com 9 cilindros. Conversamos com todas as empresas do estado que destacam que o problema é de logística e não de oxigênio. Também conversamos com o Ministério da Saúde para solucionar o problema”.

Respiradores

Além dos cilindros, o governo do estado também recebeu a doação de 100 respiradores da Fiemg. No entanto, Baccheretti lista uma série de demandas até que os leitos de UTI possam finalmente ser instalados para receber pacientes.





“Eles permitem abertura imediata de leitos. Tem que ter recurso humano, restante dos equipamentos garantia da rede de oxigênio que é uma rede robusta.”