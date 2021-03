BH corre o risco de repetir cenário de Manaus, alerta secretário de Saúde

Centro Especializado em Coronavírus instalado na UPA Centro-Sul de BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)



Em janeiro deste ano, Manaus (AM) enfrentou um caos na saúde com a lotação dos hospitais e falta de oxigênio . Em entrevista exclusiva ao, Jackson Machado Pinto, secretário de Saúde de Belo Horizonte, diz que o cenário pode se repetir na capital mineira caso a população não respeite as medidas de controle à COVID-19.





Manaus. “Se as pessoas não se conscientizarem da necessidade de ficarem em casa, corre (o risco)”, respondeu o médico.



Pazuello: País não tem estrutura para enfrentar o que houve em Manaus Nesta semana, BH chegou a ter mais de 100% de ocupação de leitos na rede privada, um dos principais sinais de que a capital corre o risco de virar. “Se as pessoas não se conscientizarem da necessidade de ficarem em casa, corre (o risco)”, respondeu o médico.







Cansados do isolamento

Apesar de elogiar a população em acatar os conselhos do Comitê de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 desde março do ano passado, o secretário de Saúde se mostra preocupado com a recente desobediência às medidas de isolamento social por parte dos belo-horizontinos.





“O povo belo-horizontino, neste um ano de pandemia, se mostrou um povo muito ordeiro e muito consciente das necessidades de seguir as recomendações sanitárias. É natural que haja um certo desgaste, um certo cansaço, né? Afinal, ficar um ano inteiro dentro de casa, sem encontrar familiares, amigos, sem sentar num boteco, que é tradição em Belo Horizonte, é realmente muito difícil”, comenta Jackson.





Jovens preocupam

O secretário de Saúde diz que é nítido o aumento de jovens infectados. “Observamos que, com a vacinação dos idosos, essa faixa etária diminuiu o seu comprometimento. O número de pessoas idosas internadas caiu substancialmente e o número de pessoas entre 30 e 50 anos aumentou substancialmente, ou seja, são aquelas pessoas que estão saindo de casa, seja para trabalhar, seja para se divertir”, supõe.





Médico de Manaus sobre pacientes na UTI: 'Todos fizeram tratamento precoce' Jackson ainda mencionou que na última segunda-feira (15/03) a Guarda Civil Municipal interditou uma festa na Região de Venda Nova com mais de 100 pessoas. “Ou seja, as pessoas se cansaram, mas agora, mais do que nunca, é importante para que não tenhamos um colapso do sistema de saúde semelhante ao que se viu em Manaus, por exemplo”, volta a comparar.





“É importantíssimo que as pessoas se conscientizem da necessidade de ficar em casa, de sair apenas para o exclusivamente indispensável, para ir ao supermercado fazer uma compra e voltar. Não ficar passeando. Ir a uma farmácia comprar um medicamento e voltar. Fazer as coisas que são absolutamente indispensáveis no seu dia-a-dia”, pede o médico.





UPAs devem ser evitadas

BH também tem enfrentado Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) lotadas . Com isso, o chefe do gabinete da Saúde também recomenda que as pessoas doentes só procurem atendimento médico se for extremamente necessário, pois as UPAs estão cheias de pacientes infectados com o novo coronavírus.