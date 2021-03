Médicos dizem que BH vive o pior momento da pandemia em termos de contágio

Aglomeração em ponto de ônibus: no momento em que população está mais desgastada, a doença chegou ao seu pico em BH (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press)









Os especialistas alertam que o Brasil enfrenta um momento crucial da pandemia, quando a transmissão acelerou, a vacina segue a conta-gotas, faltam leitos para os doentes e as novas variantes ameaçam os mais jovens. Mesmo assim, a esperança é de dias melhores a partir do segundo semestre.





médico infectologista Estevão Urbano.



"Quando as pessoas estão mais desgastadas psicológica e economicamente, quando a pandemia mostra sua face mais nua e crua, do quanto é complexa, é que a situação se torna ainda pior" Estevão Urbano, médico infectologista integrante do Comitê COVID na PBH





Além de voluntário no comitê que orienta as decisões do prefeito, Estevão é presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, coordenador dos serviços de infectologia dos hospitais Madre Teresa, Biocor Instituto e Vila da Serra, atua como médico infectologista do Hospital Júlia Kubitschek, é professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e ainda assume o cargo de diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. "O comitê completa um ano enfrentando, óbvio, junto com o cidadão de Belo Horizonte, de longe, o pior momento da pandemia em termos de contágio, saturação de leitos hospitalares e possibilidade de óbitos", afirma o médico infectologista Estevão Urbano.





“Nesse caso, estamos falando não só de Belo Horizonte, mas do estado e do país. A situação não casa. Ou seja, quando você tem as pessoas mais esgotadas, vem com mais força. Quando as pessoas têm menor capacidade psicológica e física de enfrentá-la, ela vem num turbilhão como nunca antes”, analisa Estevão.





Flexibilizações





especialistas como essencial para conter o vírus, desafogar o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, dar um respiro à economia.



Desde o início da pandemia, BH tem vivido idas e vindas entre graduadas flexibilizações do isolamento social e restrições nas atividades econômicas. Essa medida "gangorra" é apontada por especialistas como essencial para conter o vírus, desafogar o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, dar um respiro à economia. A uma semana de completar um ano da chegada do novo coronavírus, a prefeitura apertou o cerco e fechou mais uma vez o comércio, e também parques e praças, para evitar aglomeração de pessoas: a cidade volta à estaca zero





“Nós aprendemos que essa estratégia que adotamos lá no princípio, a intermitência entre flexibilização e endurecimento de medidas de mobilidade social, funciona. Nós sabemos disso, nós tínhamos base teórica para isso e hoje temos a experiência prática de que a redução da mobilidade social como medida extrema vem funcionando de forma adequada, ou seja, ela é capaz de reduzir a tensão e a pressão sobre o sistema de saúde”, explica Carlos Starling, o mais experiente entre os médicos voluntários do comitê.





"(As medidas restritivas são) eventualmente amargas, mas necessárias para preservar a vida das pessoas" Carlos Starling, médico infectologista integrante do Comitê COVID na PBH

Também membro das sociedades Mineira e Brasileira de Infectologia, Starling concentra diversos estudos na área e faz suas perspectivas com base no cenário atual da pandemia. Para o médico, as variantes do vírus que já circulam na capital são um grande desafio.



Também membro das sociedades Mineira e Brasileira de Infectologia, Starling concentra diversos estudos na área e faz suas perspectivas com base no cenário atual da pandemia. Para o médico, as variantes do vírus que já circulam na capital são um grande desafio. "Há uma possibilidade de termos que ficar nessas idas e vindas, em termos de flexibilização e endurecimento, ao longo de 2021. Vai ser assim como fizemos em 2020. Isso por causa das variantes, porque ainda não temos vacina suficiente e porque essas são medidas que são efetivas", pontua.





Situação crítica em UTIs









COVID-19: infectologista da PBH alerta para possível 'crise funerária'

"Realmente, acho que talvez estejamos vivendo o pior cenário. Agora, a pergunta que fica é: por quanto tempo?" Unaí Tupinambás, médico infectologista integrante do Comitê COVID na PBH

O esgotamento de leitos, cenário real em centenas de cidades pelo país, inclusive em Minas Gerais, reflete também na capacidade de assistência de Belo Horizonte. A capital permanece com a situação crítica nas enfermarias e unidades de terapia intensiva (UTIs) desde o início do ano. E nas últimas semanas a situação piorou: o indicador de ocupação de UTI, monitorado e divulgado diariamente pela prefeitura, se manteve acima de 70% desde o último dia 26. Apesar de existirem razões para este contexto – como o relaxamento da população nas festas de fim de ano, férias de janeiro e feriado de carnaval –, o que importa, agora, é procurar uma solução.









Lockdown? Entenda a diferença do fechamento de BH e de outras cidades “Belo Horizonte tem um risco real de entrar em colapso”, alerta Unaí Tupinambás, a terceira chave que compõe o comitê da PBH. “Se a gente pudesse, realizaria o sonho de consumo de todo infectologista, epidemiologia e sanitarista: poder fazer um lockdown de 21 dias. Lockdown e vacina em cima. Você tira a pressão do sistema de saúde, as pessoas param de adoecer, param de morrer, o que queremos agora é evitar as mortes. É um cenário de filme de terror. Não tem para onde correr”, acrescenta o médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG.





Apesar de endurecer as medidas de combate ao coronavírus e anunciar o fechamento de atividades econômicas, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) já descartou adotar lockdown na capital . “Não temos mais o que fechar. Só falta fechar supermercados, e ninguém comer, e farmácias, e ninguém comprar remédio. O fechamento acabou. Não temos mais o que fechar”, disse, em entrevista coletiva na sexta-feira.





A redenção, segundo Unaí, deve ocorrer até o fim deste ano. “Acredito que até o final deste semestre vamos vacinar toda a população acima de 60 anos. Assim a gente vai sair da crise sanitária, vai acabar a pressão nas internações. Talvez comece a melhorar a partir de agosto/setembro. Nós vamos ter uma primavera talvez muito boa em termos de ocupação de leitos, de mortes, mas o vírus vai estar circulando, vamos ter que usar máscara, evitar algumas aglomerações, mas há uma luz no fim do túnel”, disse o médico e professor.



Quem são os infectologistas





Conheça cada um deles:



CARLOS STARLING Carlos Starling, médico infectologista (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

IDADE: 63 anos FORMAÇÃO: Médico ESPECIALIZAÇÃO: Medicina Preventiva e Social, Infectologia, Mestre em Medicina LOCAL QUE ESTUDOU: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) OUTRAS ATUAÇÕES: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Sociedade Mineira e Brasileira de Infectologia



ESTEVÃO URBANO Estevão Urbano, médico infectologista (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) IDADE: 55 anos FORMAÇÃO: Médico ESPECIALIZAÇÃO: Infectologia LOCAL QUE ESTUDOU: Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais OUTRAS ATUAÇÕES: Sociedade Mineira e Brasileira de Infectologia, coordenador dos serviços de infectologia dos hospitais Madre Teresa, Biocor Instituto e Vila da Serra, infectologista do Hospital Júlia Kubitschek, professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais



UNAÍ TUPINAMBÁS Unaí Tupinambás, médico infectologista (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

O Comitê de Enfrentamento à Epidemia de COVID-19 foi instituído em 17 de março de 2021. Além do secretário de Saúde, Jackson Machado, o grupo é formado por três médicos infectologistas que orientam as decisões do prefeito Alexandre Kalil (PSD), de forma voluntária, com base em estudos científicos.

IDADE: 59 anos FORMAÇÃO: Médico ESPECIALIZAÇÃO: Infectologia LOCAL QUE ESTUDOU: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) OUTRAS ATUAÇÕES: Médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Prefeitura de Belo Horizonte, assessor do Ministério da Saúde

Linha do tempo

2020

16 de março – BH confirma primeiro caso de coronavírus

– BH confirma primeiro caso de coronavírus 17 de março – PBH cria comitê para enfrentar epidemia da COVID-19

– PBH cria comitê para enfrentar epidemia da COVID-19 18 de março – Prefeito publica primeiro decreto de desmobilização social

– Prefeito publica primeiro decreto de desmobilização social 20 de março – Passa a valer a suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais

– Passa a valer a suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais 25 de maio – BH entra na primeira fase de flexibilização e permite funcionamento de parte do comércio, salões de beleza e shoppings populares

– BH entra na primeira fase de flexibilização e permite funcionamento de parte do comércio, salões de beleza e shoppings populares 8 de junho – BH entra na segunda fase de flexibilização e permite reabertura de lojas de artigos e equipamentos esportivos, artigos de uso pessoal, de embalagens, de instrumentos musicais, de arte e decoração, de armas e munições, petshops e floriculturas

– BH entra na segunda fase de flexibilização e permite reabertura de lojas de artigos e equipamentos esportivos, artigos de uso pessoal, de embalagens, de instrumentos musicais, de arte e decoração, de armas e munições, petshops e floriculturas 29 de junho – PBH fecha comércio não essencial por aumento de casos e UTI em 85%

– PBH fecha comércio não essencial por aumento de casos e UTI em 85% 6 de agosto – Começa uma nova fase de flexibilização, com reabertura de shoppings, galerias de comércio, lojas de rua e salões de beleza

– Começa uma nova fase de flexibilização, com reabertura de shoppings, galerias de comércio, lojas de rua e salões de beleza 4 de setembro – Após acordo mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bares e restaurantes voltam a funcionar

2021