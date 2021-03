Faltam respiradores para abrir leitos de UTI em BH, diz secretário de Saúde

Secretário de saúde de BH diz que falta de respiradores impede a abertura de leitos de UTI na capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Oxigênio e medicamentos

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

O colapso noem Belo Horizonte preocupa as autoridades, que orientam a população a seguir as regras de distanciamento social para frear o contágio da. Insatisfeitos com as medidas restritivas, muitos questionam o motivo de não abrir mais leitos de UTI na capital, para atender à demanda. Segundo o secretário de Saúde de BH, Jackson Machado, faltam até respiradores para que tal decisão seja tomada.O problema, segundo ele, está na grande procura pelos equipamentos no mercado atualmente."Faltam respiradores para abrir leitos deem hospitais, principalmente em alguns da Rede Fhemig. São problemas que vão ser resolvidos, mas que pode demorar um tempinho”, disse Jackson Machado, em entrevista exclusiva ao“Em relação aos respiradores, estamos trabalhando no limite da nossa capacidade. Todos os leitos das salas vermelhas nas UPAs contam com respiradores. Nesse ponto, a gente está relativamente confortável", afirma o secretário.Jackson ainda revelou que o município tenta a autorização, na Anvisa, para reutilizar um material fundamental nas salas de terapia intensiva : os tubos endotraqueais, que servem para intubar os pacientes.Nessa terça-feira (16/03), o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, admitiu que Minas "pode vir a enfrentar" falta de oxigênio hospitalar e de insumos do kit de intubação por COVID-19.Na capital, Jackson Machado garante que os insumos são monitorados quase todos os dias pelas equipes de saúde.“Já fizemos os contatos com fornecedores de oxigênio para que eles mantenham o fornecimento constante para BH e não temos neste momento nenhum receio de que vai faltar oxigênio”, assegura.O secretário de Saúde de BH admite, no entanto, dificuldade para encontrar alguns medicamentos, principalmente os bloqueadores neuromusculares e anestésicos, necessários para os pacientes internados.Nessa segunda-feira (15/3), ele diz, o município precisou prestar socorro ao Hospital São Francisco de Assis e ao Risoleta Tolentino Neves e enviar parte desses insumos.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.