Festa era realizada em uma casa no Bairro Céu Azul, em Venda Nova. Aglomerações são proibidas na pandemia da COVID-19 (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Mais uma festa clandestina em plena pandemia da COVID-19 foi flagrada em Belo Horizonte. Desta vez, o evento ilegal era realizado no Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova, na madrugada desta terça-feira (16/3).





A Guarda Municipal chegou ao local após receber uma denúncia. O evento começou na noite da segunda-feira (15/3). No endereço, havia cerca de 100 pessoas aglomeradas em uma casa e outras 20 ainda esperando do lado de fora do imóvel para poder entrar.





“O evento foi desmobilizado pelas equipes. As pessoas foram retiradas do espaço e o responsável pelo evento clandestino qualificado para responder pelo descumprimento às regras voltadas para o combate à pandemia”, informou a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, responsável pela Guarda, na manhã desta terça (16/3).





Nesta terça (16/3), o governador Romeu Zema, o novo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, anunciaram medidas mais duras no combate à pandemia da COVID-19.