COVID-19: prefeitura apura possível desperdício de vacina em Ijaci, em MG

O prefeito da cidade, Fabiano Moreti, gravou um vídeo para esclarecer as investigações sobre o caso (foto: Reprodução Internet)

A Prefeitura de Ijaci, no Sul de Minas, apura a suspeita de desperdício decontra o Coronavírus na cidade. Uma sindicância foi aberta após técnica de enfermagem encontrar frascos com o líquido descartados. A administração municipal aguarda a primeira reunião do processo para um posicionamento.

De acordo com a prefeitura, uma sindicância foi aberta assim que o caso foi descoberto.“Como é de rotina o prefeito ir todos os dias na Secretaria Municipal de saúde, nesta quarta-feira (18/2) recebeu a servidora técnica de enfermagem de outro setor do PSF Centro informando que ao se dirigir à sala de vacinação para retirar uma vacina antirrábica, quando abriu a câmara fria, se deparou com dois frascos da vacina CoronaVac abertos e contendo restos do líquido que eventualmente julgado por ela se formariam mais doses de vacina”, disse prefeito da cidade, Fabiano Moreti.

A prefeitura não soube dizer a quantidade de vacina que havia nesses frascos e se o líquido ainda poderia ser usado para a vacinação.

“De maneira espontânea e de imediato o prefeito convocou os responsáveis do setor da saúde e a técnica de enfermagem informante. Foi feito então uma reunião onde discutiram sobre os fatos abordados e diversos temas relacionados à acusação. Um deles foi a informação técnica sobre a inviabilidade e impedimento de se juntar restos de vacinas em frascos para formar novas doses de vacina. Sobretudo o prefeito instaurou um processo de sindicância para apurar os fatos com o julgamento de uma comissão especial nomeada”, completa.

O município soma 67 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e quatro mortes confirmadas em decorrência da doença.



A vacinação contra a COVID-19 começou no dia 20 de janeiro. A cidade recebeu 158 doses de vacina, segundo a prefeitura, 33 estão armazenadas aguardando a aplicação da segunda dose, sendo que as demais já foram utilizadas.

A administração municipal aguarda a primeira reunião do processo de sindicância, que tem o prazo de 30 dias, para um posicionamento sobre o caso.

De acordo com Instituto Butantan, os frascos multidose da vacina são produzidos com 10 doses de 0,5 ml e por regras de fabricação, é envasado um volume maior, de 6,2 ml por frasco-ampola.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.