COVID-19: Ipatinga inicia vacinação de idosos acima de 90 anos nesta quinta

A vacinação dos idosos em Ipatinga começou de forma simbólica na semana passada, quando quatro idosos centenários receberam a primeira dose da CoronaVac (foto: Prefeitura de Ipatinga/Divulgação) vacinação dos idosos com idade acima de 90 anos em Ipatinga terá início nesta quinta-feira (18/2) e se estenderá até segunda-feira (22/2). A Secretaria Municipal de Saúde prevê a imunização de 957 pessoas dessa faixa etária com a primeira dose da vacina, em todo o município. com idade acima de 90 anos emterá início nesta quinta-feira (18/2) e se estenderá até segunda-feira (22/2). A Secretaria Municipal de Saúde prevê a imunização de 957 pessoas dessa faixa etária com a primeira dose da vacina, em todo o município.





Para essa etapa de vacinação, Ipatinga vai utilizar parte do lote de 1.490 doses de vacinas Coronavac que chegaram ao município na semana passada.









A vacinação contra a COVID-19 em Ipatinga teve início com o grupo dos trabalhadores da saúde, começando por aqueles que estão atuando na linha de frente de assistência à COVID-19 em hospitais e unidades de saúde.





No município, também já foram imunizadas pessoas com 60 anos ou mais que residem em instituições de longa permanência para idosos (ILPI), pessoas com deficiência que vivem em Residência Inclusiva (RI), que é uma unidade ofertada pelo Serviço de Acolhimento Institucional, bem como os funcionários de tais instituições.





Escala de vacinação





Na quinta-feira (18/2), as equipes de vacinadores estarão nos bairros Nova Esperança, Vila Formosa, Limoeiro, Barra Alegre, Bom Retiro, Bom Jardim, Veneza, Parque das Águas, Vila Militar, Jardim Panorama e Canaã.





Na sexta-feira (19/2), serão visitados Vale do Sol, Vila Celeste, Bom Retiro, Esperança, Veneza e Caravelas, e haverá retorno das equipes à Vila Militar, ao Jardim Panorama e ao Canaã.





Na segunda-feira (22/2), Bethânia e Cidade Nobre recebem os vacinadores.



Na quarta-feira (24/2), a SMS inicia a vacinação em idosos de 80 a 89 anos, e na sequência, os idosos acima de 75 anos, que serão vacinados em casa.