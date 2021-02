COVID-19: aulas presenciais em Valadares começam nesta quinta-feira

Professora do Colégio Franciscano Imaculada Conceição durante simulação de aula semipresencial, com uso da câmera e carteiras respeitando o distanciamento exigido pelo protocolo COVID-19 (foto: Divulgação CFIC) Governador Valadares: a volta às aulas presenciais. Chegou o momento mais esperado pelas escolas particulares de: apresenciais.





O retorno foi autorizado pela Prefeitura por meio da Portaria 6959/2021, publicada no Diário Oficial do Município no dia 12/2, que divulgou também as 58 instituições de ensino que tiveram o plano de retomada de atividades presenciais aprovado pela Comissão Interna de Saúde e Educação.









A Prefeitura informou que a retomada das aulas presenciais está vinculada não apenas à aprovação do plano, mas também ao cumprimento do Protocolo Municipal. E esclareceu que as instituições de ensino que perderam o prazo de apresentação do plano ou que foram reprovadas terão uma nova oportunidade. As datas serão divulgadas posteriormente.





Os estabelecimentos de ensino que oferecerem as aulas de forma presencial também deverão ofertar o ensino exclusivamente remoto para quem optar por esse modelo. Além disso, as instituições também poderão adotar o modelo híbrido de ensino, desde que atendam às recomendações do Protocolo Municipal e seja dada ao aluno a opção pelo ensino exclusivamente remoto.





O decreto nº 11.352/2021 também deixa claro que o Poder Público, no exercício de seu poder de Polícia Administrativa, realizará a fiscalização no que for de sua competência e poderá alterar as condições da retomada das aulas, revogando-a, conforme as condições epidemiológicas locais o exigirem e ouvidas as autoridades sanitárias.





Retorno consciente





Apesar da permissão da prefeitura para o retorno, algumas escolas optaram por esperar. É o caso da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), que decidiu realizar uma pesquisa interna para saber a opinião dos alunos sobre o retorno das aulas presenciais.





A direção da Univale decidiu que a volta dos alunos da universidade será gradativa, controlada e segura, com todas as ações monitoradas constantemente, sempre analisando o cenário da saúde regional.





Em um comunicado à comunidade acadêmica, a Univale informou que “a partir do dia 22 de fevereiro retornaremos às atividades práticas e aos estágios supervisionados, e que para as aulas teóricas, a instituição está organizando uma retomada gradativa que será informada oportunamente via e-mail e portal do aluno sempre respeitando os termos do decreto municipal”.





No Colégio Francisco Imaculada Conceição, a pesquisa com os pais de alunos foi feita no início do ano e apontou que 75% dos pais aprovaram o retorno das aulas presenciais. Os outros 25% optaram por não mandar os filhos às aulas, e preferiram o ensino remoto.





A diretora Adriana Corrêa está confiante com o retorno, que atende ao protocolo sugerido pelas autoridades municipais. “Nossas salas são amplas e comportam os alunos com o distanciamento necessário. Matriculamos menos alunos por turma e só em uma série tivemos de dividir a turma", disse.





Adriana afirmou que os pais estão felizes com o retorno, porque as crianças e adolescentes estavam sacrificados com o confinamento e muitos até apresentaram sintomas de doenças causadas pela falta de convivência com os colegas.