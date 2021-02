Carnaval: MG registra 50 ocorrências de festas clandestinas

545 armas de fogo foram apreendidas durante o feriado, de acordo com a PMMG (foto: PMMG/Divulgação)

Nas rodovias federais

2021 foi marcado pela ausência de milhões de foliões nas ruas e combate àse festasdevido à pandemia da COVID-19. Na manhã desta quarta-feira (17/2), a Polícia Militar apresentou o balanço de ações entre 12 e 16 de fevereiro.A PM realizou 28.479 operações, registrou 50 ocorrências de condução de pessoas referentes a eventos, multas e boletins de ocorrência, além de ter conduzido 94 pessoas.Foram presas ou apreendidas 5.404 pessoas no estado e 545de fogo foram recolhidas. Também foram apreendidos 25 quilos de, 45 quilos dee 1.574 quilos de maconha, ou seja, 1.644 quilos de entorpecentes.O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, afirmou que foram evitados eventos clandestinos, principalmente na área rural e em sítios. “Precisamos agradecer a sociedade, que não concordou com aglomerações e denunciou esses eventos à tropa policial militar, a quem eu agradeço por ter atuado durante essas madrugadas. Deixar para depois as festividades demonstra que as pessoas querem frear a pandemia e lutar pela vida”, afirmou o comandante da PMMG.Participaram da coletiva o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Edgard Estevo da Silva, do chefe da Polícia Civil de Minas, delegado-geral, Joaquim Francisco Neto e Silva e do superintendente de Integração da Sejusp, Leandro Almeida.A Polícia Militar traçou seu planejamento como fosse para as festividades de carnaval, suspendendo férias, empregando viaturas da administração no operacional, redirecionando militares alunos em cursos de formação para o serviço, além de intensificar ações de fiscalização nas rodovias e em balneários e parques.

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária também divulgou o balanço do carnaval nesta quarta-feira. Entre 6h do dia 12 de fevereiro até 12h de hoje, 132 pessoas foram presas por embriaguez, 25 armas foram apreendidas, 11 pessoas foram presas por tráfico de drogas e outras 13 pessoas foragidas da Justiça foram recuperadas.



De acordo com a corporação, 7.245 testes de etilômetro foram feitos. Este ano, houve uma redução de 41% dos acidentes de trânsito com vítimas em relação ao ano passado e queda de 25% de batidas com vítimas fatais.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.