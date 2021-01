Três homens são mortos a tiros depois de festa clandestina em Uberlândia

PM teve dificuldades de obter informações no local do crime (foto: Vinícius Lemos/Esp. para o EM) Três homens morreram em um tiroteio em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após uma festa clandestina no setor Oeste da cidade. Outra pessoa foi baleada, mas sobreviveu. Ainda não se sabe a motivação do crime e não há pista concretas de quem poderia ter atirado. Esses foram os primeiros assassinatos no município em 2021. em umem, no Triângulo Mineiro, após umano setor Oeste da cidade. Outra pessoa foi baleada, mas sobreviveu. Ainda não se sabe a motivação do crime e não há pista concretas de quem poderia ter atirado. Esses foram os primeirosno município em 2021.





A terceira vítima, tinha 19 anos, e foi encontrada a duas quadras do local e ainda estava viva quando foi socorrida pelo Corpo de Bombeiro e levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde acabou morrendo.





O quarto baleado também foi socorrido por bombeiros e deu entrada na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Planalto. Ele foi atingido nas costas de raspão e não corria risco de morrer.





Levantamentos

De acordo com a PM, a arma usada no crime foi uma pistola 9mm e o evento onde estavam as vítimas não tinha autorização municipal para ocorrer. Contudo, os policiais informaram que houve grande dificuldade de obter mais informações com a moradora do imóvel e com vizinhos.





O sobrevivente contou aos militares que estava em Uberlândia há menos de uma semana e colegas o chamaram para a festa. Segundo o relato, não foi possível entender como começou a confusão nem porque acabou baleado. Ele mora na Região Metropolitana de Belo Horizonte e foi para a cidade do Triângulo a trabalho.