Policiais de Minas e Rio de Janeiro prendem autor de homicídio

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Leopoldina e a Polícia Civil do Rio de Janeiro resultou na prisão de um homem de 21 anos, suspeito de ter assassinado um homem de 52 anos, em Itacoatiara, no Noroeste do Rio de Janeiro, no final de dezembro. O criminoso foi encontrado na cidade de Rio Pomba, na Zona da Mata mineira.





Segundo o delegado Rafael Sporck da Costa, de Cataguases, o suspeito foi identificado por policiais cariocas. O preso foi encaminhado à unidade policial em Leopoldina, onde prestou declarações na presença de advogados.





No depoimento, o homem confessou a autoria do crime e narrou como ocorreram os fatos. Em seguida, foi transferido para Itaocara para a formalização do cumprimento do mandado de prisão.