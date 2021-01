COVID-19: prefeito e vice de Ijaci são vacinados e acusados de furar fila

Prefeito e vice de Ijaci foram vacinados contra a COVID-19 (foto: Reprodução Internet)

O prefeito de, no Sul de Minas, Fabiano Moreti (MDB), e a vice-, Maria Horaci de Oliveira (PL), foramcontra ae estão sendo acusados de furar ade prioridade. O município recebeu 16 doses dapara esta primeira etapa da vacinação.

De acordo com a prefeitura, o prefeito e a vice estão na linha de frente em combate ao novo coronavírus. Além de gestor do município, Fabiano também é motorista da ambulância da cidade e a vice tem 75 anos.

“Desde o início da pandemia atua na linha de frente juntamente com os profissionais da saúde, desenvolvendo funções de transporte, suporte nas ações epidemiológicas, ações de fiscalização e de comunicação social... Mesmo tendo sua esposa com gravidez de risco, nunca deixou de atuar na prevenção e combate à pandemia em âmbito municipal”, explica assessoria de imprensa.

A prefeitura explicou que Fabiano entrou na prefeitura como motorista concursado da ambulância, depois se tornou prefeito da cidade. Mas com a chegada da pandemia, atuou na linha de frente do enfrentamento à doença. “Ele foi um dos primeiros a participar do combate. Não só como motorista, mas ajudando na fiscalização, na comunicação e diversos setores”, ressalta.

De acordo com a prefeitura, além do prefeito e da vice, cinco enfermeiros, um médico, uma agente comunitária de saúde e sete técnicos de enfermagem foram vacinados.

“Cabe salientar que as primeiras doses da vacina chegaram de maneira espontânea e extraordinária no município onde ainda não tínhamos uma comissão técnica instituída para julgar o público alvo da vacina no município. A comissão foi nomeada com corpo técnico após a administração das primeiras doses tendo sua primeira reunião na data de 25/01/2021 onde foram definidos critérios iniciais para a administração das próximas doses no município”, completa.