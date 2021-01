Ex-secretário de Saúde de São Lourenço morre vítima de COVID-19

Ex-secretário de saúde é vitima do novo coronavírus (foto: Popular.net/divulgação)

de Saúde de, no Sul de Minas, morreu vítima daneste sábado (2/1). Everton de Souza Andrade testou positivo para o novono dia 28 de dezembro e precisou ser internado na última sexta-feira (1º/1).

De acordo com a prefeitura, Everton estava em isolamento social e se recuperava em casa. Mas precisou ser internado na última sexta-feira no Hospital São Lourenço e no dia seguinte foi transferido para Itajubá, com hemorragia interna.

O hospital informou que Everton faria uma cirurgia, mas ele morreu na noite de sábado. “Foi derrotado pela doença que tanto combateu, uma ironia do destino! Fica a tristeza pela partida precoce e o agradecimento por tantas vidas que salvou através de suas ações. Meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares”, lamentam moradores da cidade.

Conhecido como ‘Tom’ na cidade, Everton tinha 36 anos e era formado em enfermagem. O ex-secretário trabalhou por muitos anos no Hospital de São Lourenço.

“Enfermeiro, Everton trabalhou no Hospital São Lourenço por muitos anos, chegando a exercer a Coordenação de Enfermagem. Recentemente, foi secretário de Saúde de Carmo de Minas e de São Lourenço, demonstrando capacidade e empenho à frente das Pastas - com uma marcante e incansável atuação no combate à COVID-19”, diz Hospital de São Lourenço.

Prefeitura de São Lourenço divulga nota de pesar (foto: Prefeitura de São Lourenço/divulgação)

A Prefeitura de São Lourenço também publicou nota de pesar nas redes sociais. A ex-prefeita Célia Cavalcanti se manifestou na sua página pessoal. "Ele foi meu braço direito nestes últimos meses frente à secretaria de saúde e, principalmente, no combate deste vírus que o levou. Sua missão foi cumprida e muito bem cumprida!", trecho da postagem.

Neste mês, ele assumiria o cargo de assessor parlamentar de saúde no gabinete do Deputado Federal, Frederico de Castro, em Brasília (DF). O corpo de Everton foi enterrado neste domingo (03/01), em Carmo de Minas, cidade natal.

De acordo com o último boletim municipal, São Lourenço segue com quase 1400 casos do novo coronavírus, sendo 31 mortes em decorrência da doença.

