São Lourenço flexibiliza apresentação de música ao vivo em bares e restaurantes

São Lourenço está na onda amarela do Programa Minas Consciente (foto: Wikipédia/reprodução)

A Prefeitura de, no Sul de Minas,apresentação deao vivo em bares e restaurantes da cidade. O novofoi publicado nesta quinta-feira (24). A cidade está na onda amarela do Programa Minas Consciente.

Segundo o documento, a apresentação dos músicos fica restrita a bares e restaurantes. A prefeitura ainda não liberou festas, boates e danceterias. “Fica permitida a execução de música ao vivo em ambiente alimentar, restringida a utilização desse ambiente como danceteria ou similar, mantendo-se o protocolo de distanciamento e todas as demais determinações contidas no Programa Minas Consciente e Decretos relacionados ao setor de alimentação”, diz trecho do decreto.

O decreto já está em vigor e os estabelecimentos precisam estar atentos às normas de prevenção da. “Ficam mantidas as demais medidas estabelecidas no âmbito do Município, bem como a situação de emergência decretada, devendo ser respeitadas todas as disposições contidas no protocolo do Programa Minas Consciente”, explica.

A prefeitura também autorizou a entrada de vans e ônibus com o limite de capacidade de 50% dos passageiros. “O Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço recebeu 15 respiradores do Governo de Estado de Minas Gerais em parceria com a FIEMG, a pedido do Poder Executivo Municipal; considerando que o aumento do número dos respiradores permite um avanço na flexibilização de diversos setores e ramos comerciais no âmbito municipal”, afirma.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo município, São Lourenço segue com 325 casos do novo coronavírus e cinco mortes confirmadas em decorrência da doença.