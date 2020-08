COVID-19: decreto volta a permitir entrada de turistas em São Lourenço

São Lourenço é tradicional destino turístico do Sul do Estado (foto: Prefeitura de São Lourenço/Divulgação) decreto da prefeitura de São Lourenço, no Sul de Minas, foi elaborado para flexibilizar a entrada de visitantes na cidade. A medida começa a valer a partir desta sexta-feira (7). Novoda prefeitura de São Lourenço, no Sul de Minas, foi elaborado parana cidade. A medida começa a valer a partir desta sexta-feira (7).





De acordo com o documento, essa é uma reabertura parcial. Ou seja, os hotéis poderão reabrir com 30% da capacidade. "Esta é uma fase de teste. Vamos ter cautela para não regredir a situação da cidade. Sendo que, a entrada de representantes comerciais na cidade já estava permitida. Então, esses hotéis já vêm se preparando e se adaptando com essa nova realidade", explica Joana Coelho, Secretária de Turismo e Cultura de São Lourenço. O decreto deixa claro que os visitantes só vão poder entrar na cidade com reservas em hotéis e em carros de passeio. Neste primeiro momento, ônibus e vans de excursões ficam proibidos.





Segundo a secretaria, os serviços de hospedagem fizeram um cadastramento prévio na Gerência de Vigilância Sanitária Municipal e passaram por fiscalização das instalações. “O termo assinado consta que é responsabilidade direta do empresário ou profissional em cumprir as normas necessárias para a abertura de seu estabelecimento. Todas as regras do Programa Minas Consciente também precisam ser cumpridas”, completa.





A fiscalização vai ficar a cargo da Secretaria Municipal de Turismo. E as barreiras sanitárias serão mantidas no município. “Nestes pontos, vamos fazer aferição de temperatura dos visitantes e orientar sobre as medidas de prevenção. Equipes também vão visitar os hotéis para verificar as reservas, taxa de ocupação, inscrição do Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e acesso ao cadastro nacional de registro de hóspedes”, alerta.





São Lourenço tem pouco mais de 45 mil habitantes e é um dos principais destinos do Circuito das Águas. A cidade possui o segundo parque hoteleiro do Estado, com 6.500 leitos oficiais. Perde apenas para Belo Horizonte, que soma 14 mil.





O Parque das Águas foi reaberto no dia 24 de julho apenas para moradores. Nesta nova fase, turistas também podem visitar o local. “Como a hotelaria só vai abrir 30% da capacidade, a lotação não vai impactar no Parque das Águas. Visto que o local é grande, tem 400 mil metros. Mas as medidas de prevenção vão continuar. Como o uso de máscaras, que é obrigatório. O álcool em gel 70% está disponível nos ambientes e o distanciamento mínimo de um metro e meio entre pessoas também precisa ser respeitado”, afirma Joana Coelho.





De acordo com o último boletim municipal divulgado, São Lourenço contabiliza 170 casos confirmados de COVID-19. Até agora haviam sido confirmadas três mortes causadas pelo novo coronavírus.