Saiba como vai funcionar a reabertura de bares, restaurantes e lanchonetes em Contagem

Bares, restaurantes e lanchonetes poderão funcionar a partir desta sexta-feira em Contagem (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





De acordo com o Minas Consciente, Contagem está na onda vermelha, ou seja, só está permitido o funcionamento do comércio considerado essencial. A tendência é que o município deixe o plano para seguir com a reabertura de bares, restaurantes, lanchonetes, shoppings e salões de beleza. De acordo com o decreto, a retomada dos negócios na cidade foi motivada pelo fato de Lagoa Santa, Betim e Belo Horizonte seguirem pelo mesmo caminho.









Os estabelecimentos também terão que fazer o controle de tal forma que não ultrapasse o limite de capacidade máxima de 1/3 (um terço) dos locais. As calçadas não poderão ser utilizadas para a instalação de mesas e cadeiras, que terão de ficar distantes por dois metros umas das outras na parte interna dos comércios. Cada mesa poderá ser ocupada por no máximo quatro pessoas. O distanciamento mínimo de dois metros também terá que ser respeitados entre funcionários e/ou clientes.





Os tradicionais espaços kids não poderão funcionar, assim como o sistema self service pelo próprio cliente. Neste caso, um funcionário do estabelecimento terá que montar o prato. O serviço à la carte é uma opção. Para servir os alimentos aos clientes, a prefeitura recomenda que sejam utilizados recipientes e utensílios descartáveis, como talheres, copos e garfos.





Cardápios, máquinas de cartão, mesas, cadeiras, entre outros, terão de ser higienizados periodicamente. Pisos e banheiros terão que passar por limpeza de três em três horas, no mínimo. Além da utilização da máscara, a face shield é recomendável para funcionários que tenham um contato maior com o público. Colaboradores também terão de utilizar luvas. Caso alguém apresente sintomas de COVID-19, ou resultado positivo para a doença, o superior tem de ser avisado. Caberá aos responsáveis dos estabelecimentos assegurar o distanciamento entre clientes em filas para pagamento, no acesso aos comércios, entre outros.





O horário de funcionamento permitido para bares, restaurantes e lanchonetes será entre 11h e 21h de segunda à sábado. Até o próximo sábado, shoppings ficam abertos entre 12h e 20h, tendo os dias de abertura alterados a partir de semana que vem entre quarta e sexta. Galerias e centros comerciais podem funcionar entre 11h e 19h, enquanto no sábado (8) abrem de 9h às 15h. Na semana que vem, abrem de quarta à sexta, entre 11h às 19h.





Bares, restaurantes e lanchonetes, além de shoppings e salões de beleza, estão autorizados a retomar os negócios a partir desta sexta-feira (7) em, na Grande BH. A decisão, publicada nonessa quinta (6) estabelece regras para reabertura dos setores, mas contraria o- programa criado pelo governo de Minas para nortear municípios no reaquecimento da economia -, que a cidade vizinha de Belo Horizonte faz parte.