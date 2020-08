Betim flexibiliza abertura do comércio visando Dia dos Pais

Comércio em Betim volta a funcionar nesta sexta-feira (7) (foto: Reprodução/Prefeitura de Betim)

Às vésperas do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (9), Betim, na Região Metropolitana de BH, volta a flexibilizar o comércio. O decreto nº 42.221, que autoriza o retorno das atividades na cidade de forma temporária, foi publicado no Órgão Oficial do Município nesta quinta-feira (6).

Voltarão a funcionar, até domingo, o comércio de rua, galerias, shoppings, bares e restaurantes, sem a venda dealcoólica. Boates, salões de festa e de dança, shows, eventos sociais e corporativos, clubes e cinemas continuam proibidos.

O funcionamento deverá ser das 10h às 20h, exceto no domingo e será necessário que os estabelecimentos cumpram as rígidas normas sanitárias de segurança como garantir o distanciamento entre os clientes, disponibilizar álcool e aferir a temperatura dos consumidores.

Até o momento, a cidade tem 3.153 casos acumulados e 107 mortes por COVID-19. O município integra o Programa Minas Consciente e está na onda vermelha que, teoricamente, não poderia abrir o comércio não essencial.