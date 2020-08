Secretário de Saúde de BH se reúne com MP para resolver impasse da flexibilização da capital

Jackson Machado se reunirá nesta sexta-feira com representantes do Ministério Público de Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Entenda o impasse





Em 9 de julho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) atendeu a uma solicitação do MPMG e expediu uma liminar que obriga os municípios que optaram pela não adesão ao Minas Consciente a seguir a Deliberação nº 17 do Comitê Extraordinário da COVID-19, do governo de Minas. O documento prevê regras rígidas de isolamento, como o fechamento do comércio não essencial.





"Os municípios que decidirem, voluntariamente, pela abertura progressiva de suas atividades econômicas podem aderir ao plano Minas Consciente, previsto na Deliberação n.º 19, do Comitê Extraordinário COVID-19. Contudo, caso não adiram ao plano, é necessário pontuar que os municípios permanecem adstritos ao teor das normas contidas na Deliberação n.º 17", disse, na decisão, a desembargadora Márcia Milanez.





A solicitação feita pelo MPMG foi para tentar ordenar as medidas de flexibilização adotada pelos municípios.





Se estivesse aderido ao Minas Consciente, Belo Horizonte estaria enquadrado na onda vermelha do programa, que permite a abertura apenas dos serviços considerados essenciais. Nessa quinta, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas, Fernando Passalio, comentou sobre a decisão judicial, mas evitou citar a capital.





“Essa é uma situação entre município e a Justiça. Uma vez que houve a decisão, ela está valendo e foi muito clara”, afirmou o secretário.









Ao mesmo tempo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal do dia 15 de abril garante que, além do governo federal, estados e municípios têm autonomia para decidir sobre regras de isolamento social, o que inclui a flexibilização do comércio. Na ocasião, os nove ministros presentes na sessão foram favoráveis sobre a competência dos poderes citados.



Ao anunciar a flexibilização do funcionamento do comércio em Belo Horizonte, umfoi criado entre a prefeitura da capital mineira e uma decisão judicial que determina que municípios que não estejam aderidos ao Minas Consciente devem seguir normas rígidas, como a permissão da abertura somente dos estabelecimentos considerados essenciais.Para tentar sanar o impasse, uma reunião foi marcada para o fim da tarde desta sexta-feira (7) entre ode Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, e representantes do. Durante a inauguração da UPA Norte, nesta manhã, Jackson acredita que haverá ‘bom senso’ por parte do órgão e vai se apoiar na decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela autonomia dos municípios para traçar diretrizes no combate à COVID-19, incluindo regras para o funcionamento do comércio.“Nós vamos dizer para o Ministério Público que Belo Horizonte tem trabalhado corretamente, tem se pautado em dados científicos. Nós não abrimos as atividades comerciais na cidade irresponsavelmente. Seguimos dados. Ojá foi mudado três vezes e ele não se adequa a todas as cidades. Cidades maiores, obviamente, terão que ser os seus próprios protocolos, e já temos um parecer do Supremo (Tribunal Federal) que, Cuiabá, por exemplo, que não precisa de seguir o protocolo do resto do estado. Acredito que essa decisão vai se aplicar e contamos com o bom senso do Ministério Público em aceitar que Belo Horizonte tem trabalhado”, disse o secretário.Na reunião, Jackson pretende levar números que favorecem à medida tomada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que começou a vigorar nessa quinta (6), com a reabertura de algumas lojas de rua, shopping centers, centros comerciais, salões de beleza, entre outros.O secretário aposta na ‘sensibilidade’ do MPMG para sair do debate com um resultado favorável. “Os números de BH mostram isso: de todas as capitais brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes, das 17 capitais, BH é a que tem menor taxa de mortalidade, e isso é um fator muito relevante para nós. É importante dizer que em BH ninguém morreu sem assistência médica. Então esses dados falam a favor da flexibilização em Belo Horizonte. Agora o Ministério Público acredito que será sensível a esses argumentos”, afirmou.