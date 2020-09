Lagoa Santa: flexibilização em áreas de atividades coletivas começa nesta quarta-feira

Campo de futebol do Lagoa Santa Esporte Clube já está preparado para receber a turma da pelada no novo normal (foto: Foto: Arquivo pessoal)

Nesta quarta-feira (23), entra em vigor o decreto que flexibiliza as áreas de atividades coletivas – como quadras, campos de futebol e áreas de lazer – em condomínios de Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A adesão ao decreto é facultativa e os proprietários e responsáveis por essas áreas vão ter que assinar um termo de ajustamento e adequação sanitária e assumir que sejam cumpridas as medidas sanitárias.



O decreto também prevê que os gestores dos condomínios, quadras e campos de futebol apresentem um plano de ação contendo as características do local, quantidade de pessoas que poderão utilizar o espaço pretendido, descrição das medidas sanitárias para prevenir o contágio da COVID-19 e, também, as medidas educativas tomadas perante os usuários.

O campo de futebol do Lagoa Santa Esporte Clube já está preparado para receber as peladas. Fechado desde março, após o decreto municipal que proibiu a abertura desses locais, o vice- presidente, Júlio Vermelho, se preparou para reabertura do espaço. “No nosso caso, temos um campo de futebol e quadras, mas, após observar a demanda, decidimos abrir apenas o campo. Assim, conseguimos manter as medidas de prevenção e atender o nosso público.”



Segundo o vice-presidente, ele preparou um protocolo de medidas protetivas adequado à realidade de Lagoa Santa, baseado nos protocolos da CBF, da FIFA e dos clubes profissionais de Belo Horizonte. No início de setembro, os representantes desse setor foram convidados para participar de uma reunião com o gerente de esportes de Lagoa Santa e com o secretário de Saúde do município e o protocolo foi apresentado, servindo de base para os órgãos públicos entenderem a realidade das quadras da cidade.



De acordo com o decreto, a fiscalização municipal intensificará as ações, de forma a garantir que as medidas sanitárias impostas sejam integralmente cumpridas, como restrição e controle de pessoas nas áreas de lazer e espaços comuns, distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara, disponibilização de álcool 70% em vários locais do espaço e divulgação ampla de informações sobre medidas de prevenção de contágio da COVID-19.



Caso haja descumprimento das medidas, o síndico, administrador ou responsável será notificado para regularizar a situação no prazo de 24h e se houver reincidência, estará sujeito à multa e suspensão das atividades.



Denúncias referentes ao descumprimento das medidas podem ser feitas por meio do telefone (31) 3688-1487 ou pelo e-mail: fiscalizacao@lagoasanta.mg.gov.br



