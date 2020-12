COVID-19: Hospital São Lourenço, em MG, atinge 90% dos leitos de UTI

Hospital São Lourenço emite nota de alerta à população (foto: Comunicação/Hospital São Lourenço)

O Hospital, na cidade do Sul de Minas, atingiu 90% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva () para àe publicou nota de alerta na tarde deste sábado (12/12). No total, são 15 leitos de UTI, sendo que 13 estão ocupados. A cidade segue com 1132 casos confirmados do novoe 22registradas.

De acordo com a diretoria do Hospital São Lourenço, a unidade atende cerca de 24 municípios da região do Circuito das Águas com 15 leitos de UTI reservados para a, sendo que, no momento, restam apenas dois leitos disponíveis para novos pacientes.

“Sendo assim, solicitamos à população que tome as medidas de precaução mais conhecidas de todos: evite aglomerações, procure ficar em casa, higiene as mãos constantemente, use máscara, mantenha etiqueta de tosse e espirro”, alerta.

Na ala da enfermaria, o hospital disponibiliza 20 leitos e cinco já estão ocupados. “O hospital continua firme na linha de frente no combate à COVID-19. Mas sem a participação da população ficaremos com nossa capacidade de atendimento comprometida, sem poder receber novos pacientes”, ressalta.

São Lourenço segue na onda amarela do Programa Minas Consciente com 1132 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 22 mortes em decorrência da doença.

“Já esperávamos esse aumento no último mês. Mas chegamos a 90% de ocupação de UTI por estarmos recebendo pacientes de outras microrregiões, que já estão cheias como Três Corações e Varginha. No hospital do município só temos um internado”, confirma secretário de Saúde, Everton Andrade.