Juiz de Fora bate recorde de hospitalização por COVID-19

Apesar do aumento de casos, Juiz de Fora permanece na onda amarela do programa Minas Consciente (foto: Marcos Alfredo) Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, registra 401 hospitalizações por COVID-19. Além disso, a cidade repete na mesma semana o recorde de 12 mortes em 24 horas. , na Zona da Mata mineira, registra 401por. Além disso, a cidade repete na mesma semana o recorde de 12 mortes em 24 horas.





A taxa de ocupação UTI está acima de 80% em oito dos 13 hospitais.





Desde a última terça-feira (8), a média é de 10 mortes por dia - isso é mais que o dobro da média dos últimos 30 dias, que é de 4 óbitos.









Na noite dessa quinta-feira (10), o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19 realizou a reunião semanal para avaliar a situação da pandemia na cidade. Dessa forma, não houve alteração sobre mudanças de ondas no programa Minas Consciente.

Ampliação de horário de funcionamento do comércio

O colegiado decidiu por ampliar o horário de funcionamento do comércio, durante o período de compras para o Natal. No sábado, 19, o comércio pode funcionar das 9h às 17h, e no domingo, 20, das 10h às 16h. Já nos dias 21, 22 e 23 - segunda a quarta da semana do Natal -, as lojas podem abrir as portas das 8h às 20h.