Casa de repouso de Juiz de Fora tem alta taxa de infecção pela COVID-19

(foto: Site/Instituto Despertar/Reprodução )





Alerta ligado na casa de repouso Residencial Despertar, em Juiz de Fora. No local, vivem 66 pessoas, sendo que 44 delas já foram infectadas pela COVID-19, com três mortes registradas em dezembro. Do total de infectados, 30 não desenvolveram a doença e 14 foram hospitalizados, sendo que dois acabaram de receber alta.

Segundo a responsável técnica do espaço, Antonella de Almeida, de 30 anos, foram feitos testes em todos os internos no mês passado e o caso está sendo acompanhado pela prefeitura de Juiz de Fora, que informa ter notificado a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e o Ministério da Saúde.





A solução tomada pela direção da casa foi dividir o local em dois espaços, aproveitando que a casa tem dois andares. No primeiro andar, foram colocados os internos infectados. No segundo, os que estão saudáveis. As equipes de tratadores também foram divididas. Uma vistoria da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Juiz de Fora confirmou que as providências foram tomadas.





“O que poderia ser feito, acontece desde o início da pandemia. Desde março, fizemos uniformes para as equipes. Todos os dias, quando os funcionários chegam para trabalhar, vão direto no vestiário, onde fazem descontaminação, trocam de roupa, colocando o uniforme fornecido pela instituição e os EPIs (máscara N-95, capote, luvas). Tudo tem de ser usado durante todo o dia de trabalho. Todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS), Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária são seguidos”, diz Antonella.





Quatro casos aconteceram anteriormente, seis meses antes de dezembro. O primeiro caso entre os recentes foi de um idoso que sentiu tontura e perdeu o equilíbrio.





A partir de agora, as providências serão tomadas pela nova prefeita, Margarida Salomão, empossada nesta sexta-feira (1º/1), que deverá definir, o mais rapidamente, quem estará à frente da Secretaria de Saúde do município.