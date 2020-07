COVID-19: isolamento social em BH cai mesmo com fechamento do comércio

Trânsito em Belo Horizonte na última sexta-feira (3), quando apenas serviços considerados essenciais podiam funcionar (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) coronavírus e a consequente isolamento social na capital mineira caíram. O avanço acelerado do novoe a consequente sobrecarga no sistema público de saúde fizeram com que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) decidisse que apenas serviços considerados essenciais pudessem abrir as portas em Belo Horizonte a partir da última segunda-feira (29). Mesmo assim, as taxas dena capital mineira caíram.





Na primeira semana decorrida desde o fechamento do comércio, a média de isolamento social foi de 48,3%. O número é inferior aos registrados durante o período em que Belo Horizonte experimentou a reabertura gradual dos estabelecimentos. Os dados analisados pelo Estado de Minas foram fornecidos pela PBH, com base em informações de empresas de telefonia.





Belo Horizonte passou por duas etapas do processo de flexibilização. A primeira, passou por duas etapas do processo de flexibilização. A primeira, iniciada em 25 de maio e concluída em 7 de junho, permitiu o funcionamento de salões de beleza (exceto clínicas de estética), shoppings populares e comércios varejistas. Nesse período, a média diária de isolamento social foi de 49,6% - 1,3% superior ao registrado na semana passada, quando apenas serviços essenciais puderam abrir.









A piora nos números aumenta a preocupação das autoridades públicas, já que o isolamento social é a maneira mais eficaz de conter a propagação do vírus. A prefeitura avalia os dados diariamente, em conjunto com outros indicadores epidemiológicos e estruturais. A possibilidade de lockdown (bloqueio total) cresce a cada dia.



A segunda fase da flexibilização começou em 8 de junho e ficou em vigor até o dia 28 do mesmo mês. Nessa etapa, cerca de 92% dos empregos de Belo Horizonte estavam ativos . Mesmo assim, o índice médio de isolamento foi ligeiramente maior do que na semana passada e chegou a 48,4%.





Entre 13 de abril (quando os dados começaram a ser divulgados pela PBH) e 24 de maio (véspera do início da reabertura do comércio), a média diária de isolamento foi de 51,4%. São 3,1 pontos percentuais acima dos 48,3% atuais.





