Prefeitura confirma reabertura do comércio em BH; veja como funcionará

Reabertura gradual do comércio de Belo Horizonte começará nesta segunda-feira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Lockdown: nível máximo de fechamento, cogitado caso haja piora expressiva nos indicadores epidemiológicos de BH;

nível máximo de fechamento, cogitado caso haja piora expressiva nos indicadores epidemiológicos de BH; Fase 0: cenário atual, implementado em 18 de março, em que apenas comércios essenciais podem funcionar;

cenário atual, implementado em 18 de março, em que apenas comércios essenciais podem funcionar; Fase 1: cenário que será implementado a partir da próxima segunda-feira (25), com duração de duas semanas e reabertura de alguns tipos de estabelecimento;

cenário que será implementado a partir da próxima segunda-feira (25), com duração de duas semanas e reabertura de alguns tipos de estabelecimento; Fase 2: cenário previsto para a segunda semana posterior ao início da fase 1, com maior abertura que a etapa anterior. Será implementado caso os índices epidemiológicos e estruturais sejam favoráveis;

cenário previsto para a segunda semana posterior ao início da fase 1, com maior abertura que a etapa anterior. Será implementado caso os índices epidemiológicos e estruturais sejam favoráveis; Fase 3: cenário previsto para a semana posterior ao início da fase 2, com maior abertura que a etapa anterior. Será implementado caso os índices epidemiológicos e estruturais sejam favoráveis;

cenário previsto para a semana posterior ao início da fase 2, com maior abertura que a etapa anterior. Será implementado caso os índices epidemiológicos e estruturais sejam favoráveis; Fase 4: cenário previsto para a semana posterior ao início da fase 3, caso os índices epidemiológicos e estruturais sejam favoráveis. Indica reabertura máxima do comércio.

Salões de beleza (exceto clínicas de estética) - Funcionamento de 7h às 21h

- Funcionamento de 7h às 21h Shoppings populares - Funcionamento de 11h às 19h

- Funcionamento de 11h às 19h Comércio varejista de móveis, artigos domésticos, cama, mesa e banho, tecido e afins - Funcionamento de 11h às 19h

- Funcionamento de 11h às 19h Comércio varejista de papelaria, livraria, brinquedos e afins - Funcionamento de 11h às 19h (poderá abrir somente a partir de 1º de junho, na segunda semana da fase 1)

- Funcionamento de 11h às 19h (poderá abrir somente a partir de 1º de junho, na segunda semana da fase 1) Comércio varejista de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal - Funcionamento de 11h às 19h (poderá abrir somente a partir de 1º de junho, na segunda semana da fase 1)

- Funcionamento de 11h às 19h (poderá abrir somente a partir de 1º de junho, na segunda semana da fase 1) Comércio varejista de veículos, peças e acessórios - Funcionamento de 8h às 17h (poderá abrir somente a partir de 1º de junho, na segunda semana da fase 1)



"A gente está com medo, porque não sabemos o que vai acontecer, mas esperançosos de que todo mundo vai concordar em manter o distanciamento", disse.



Para que as etapas seguintes do processo de reabertura se concretizem, a prefeitura vai estabelecer uma série de normas sanitárias que os estabelecimentos devem cumprir. Entre elas, estão o uso obrigatório de máscaras, a exposição de cartazes educativos e o respeito ao distanciamento social.

Secretário de saúde de Belo Horizonte durante apresentação de dados sobre coronavírus (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Prefeito Alexandre Kalil acompanhou a entrevista dos integrantes do comitê (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) prefeito Alexandre Kalil (PSD) não participou da entrevista coletiva desta sexta-feira. A ausência teve o objetivo de mostrar publicamente que quem decide os rumos científicos do enfrentamento à pandemia na capital são os especialistas, não o chefe do Executivo municipal. Do segundo andar do prédio da Prefeitura, Kalil acompanhou as declarações dos integrantes do comitê.



O grupo é coordenado pelo secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, e conta com outros três membros: Estêvão Urbano (presidente da Sociedade Mineira de Infectologia), Carlos Starling (infectologista membro da Sociedade Brasileira de Infectologia) e Unaí Tupinambás (professor da Universidade Federal de Minas Gerais). Como previsto, ocoletiva desta sexta-feira. A ausência teve o objetivo de mostrar publicamente que quem decide os rumos científicos do enfrentamento à pandemia na capital são os especialistas, não o chefe do Executivo municipal. Do segundo andar do prédio da Prefeitura, Kalil acompanhou as declarações dos integrantes do comitê.é coordenado pelo secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, e conta com outros três membros: Estêvão Urbano (presidente da Sociedade Mineira de Infectologia), Carlos Starling (infectologista membro da Sociedade Brasileira de Infectologia) e Unaí Tupinambás (professor da Universidade Federal de Minas Gerais).

A prefeitura de Belo Horizonte confirmou, nesta sexta-feira (22), que acomeçará na próxima segunda (25). A decisão foi anunciada pelo secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, que coordena o Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 na capital mineira.A prefeitura distinguiu os possíveis níveis de abertura do comércio em. Asúltimas se referem a cenários em que o estabelecimentos considerados não essenciais podem funcionar:Naque começa na próxima segunda-feira e durará duas semanas, poderão abrir as portas estabelecimentos que, na avaliação dos especialistas, têm. São eles:Se os índices de propagação da doença se mantiverem estáveis, a prefeitura pretende dar prosseguimento à reaberturaPorém, as fases 2, 3 e 4 só serão colocadas em prática se houverNo processo de decisão sobre o avanço ou não às fases seguintes da reabertura, o comitê avaliará diariamente indicadoresdo sistema de saúde de BH. Não estão descartados, por exemplo, o recuo no processo e um novo fechamento das atividades não essenciais."Todos os dias vamos monitorar. Ao menor sinal de perigo, esse processo pode parar ou voltar (à fase anterior). Pode voltar, pode haver lockdown. Vai depender dos nossos indicadores sempre. Se os indicadores que temos mostrarem que estão piorando,", disse o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto.Apesar de o comitê ter dado aval positivo para o início da reabertura do comércio, o próprio secretário admitiu temer que o processo acarrete aumento significativo da circulação de pessoas na cidade e, consequentemente, acelere a propagação do vírus."O sucesso e a progressão (da reabertura) vão depender basicamente da população entender que é muito importante que", disse Jackson Machado Pinto.Para avalizar o início da reabertura, o grupo levou em consideração três variáveis para detectar a expansão da doença em BH:(indica quantos novos casos de infecção se originam, em média, a partir de uma pessoa que já está infectada),. Cada parâmetro desses é classificado por meio de cores: verde (menor risco), amarelo (intermediário) e vermelho (alerta máximo).Segundo o comitê, dois desses parâmetros (referentes aos leitos de UTI e enfermaria) estão na cor. As taxas atuais de ocupação dosexclusivos para COVID-19 em Belo Horizonte são, respectivamente, 40% e 34%.Já oestá no nível. O índice de transmissibilidade do vírus em Belo Horizonte está emOutro ponto avaliado pelo comitê é o índice de isolamento social, que atualmente está em 49% - abaixo do ideal."Gostaríamos que estivesse maior do que isso. Temos visto ultimamente um retorno dos automóveis às ruas. Na última semana, tivemos um aumento diário de circulação de 100 mil pessoas nos nossos ônibus. É muito importante que a gente", disse Jackson Machado Pinto.Segundo boletim epidemiológico publicado nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a capital confirmou. Desses, 39 evoluíram para óbito.