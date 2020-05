Ônibus de BH vão fornecer máscaras e álcool a passageiros

Uso de máscaras dentro dos ônibus de BH se tornou obrigatório em 10 de maio (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A partir desta segunda-feira (25), os ônibus de Belo Horizonte vão disponibilizar dispensers de álcool em gel e máscaras de graça aos passageiros. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (21) pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH). Tudo para combater a proliferação do novo coronavírus.

De acordo com o sindicato de classe, astambém terão suas limpezas intensificadas. Isso vale para ase demais superfícies onde há maior contato dos passageiros.

As medidas acontecem 11 dias depois que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) determinou o uso obrigatório de máscaras dentro dos coletivos.

Segundo números do SetraBH, o setor tem operado "no vermelho", com queda de 65% no número de passageiros. Segundo o sindicato, o transporte coletivo da capital opera com frota reduzida pela metade.

Em meio à pandemia, as empresas têm orientado ao passageiro, além do uso de máscara, que se evite os horários de pico e as viagens em pé.

Pedem, ainda, que o passageiro evite baldeações. Além, é claro, das recomendações já comuns à população, como higienização das mãos, evitar levar a mão ao rosto e manter a etiqueta da tosse.

Belo Horizonte tem, conforme o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, 1.280 casos confirmados de COVID-19 e 36 mortes.