Homem quebra janela de ônibus ao ser impedido de entrar sem máscara em BH

(foto: Polícia Militar/divulgação)

Um, no, por arremessar umade umapós ser impedido de entrar no veículo sem. O caso foi registrado na noite desse sábado, na Rua Curitiba.De acordo com a, motorista do coletivo da linha 4110 contou que, ao parar no ponto, identificou que o rapaz estava sem máscara e não permitiu que ele entrasse junto com os demais passageiros. Ele informou ao jovem da nova regra e mostrou o comunicado na porta do ônibus informando que era proibido viajar sem o acessório. Ao arrancar o veículo, o suspeito arremessou uma pedra e quebrou o vidro da janela. Apesar do susto, ninguém se feriu.A polícia foi acionada e prendeu Rafael Jhonatas Alves, de 24 anos. Ele foi levado para a Central de Flagrantes e vai responder pelo crime de danos ao patrimônio público. Desde o dia 21 de abril é obrigatório o uso de máscara em espaços públicos de Belo Horizonte. O decreto 17.332 foi publicado pelo Prefeito Alexandre Kalil (PSD) no Diário Oficial do Município no dia 17 de abril.