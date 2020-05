Belo Horizonte tem aumento na média de passageiros de ônibus em maio

Maio registra médias de passageiros superiores ao mês de abril (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) BHTrans), que constatou uma média de 424 mil pessoas por dia nos coletivos da capital mineira durante a primeira semana útil de maio (04/05 a 08/05). Um número que, mesmo durante a quarentena, supera os dados de abril. O transporte coletivo por ônibus de Belo Horizonte registrou um aumento considerável no número de passageiros no começo deste mês. É o que apontam dados colhidos pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (), que constatou umadurante a primeira semana útil de maio (04/05 a 08/05). Um número que, mesmo durante a quarentena, supera os dados de abril.





16:31 - 14/05/2020 COVID-19 atinge mais de um terço das cidades mineiras Nos 30 dias do mês passado, a BHTrans registrou uma média diária de 299 mil passageiros. A média de viagens por dia foi de 10.500. Só na primeira semana de maio, o sistema registrou 12 mil viagens por dia. De acordo com a autarquia, em um dia útil normal o sistema de transporte coletivo transporta cerca de 1,2 milhão de usuários em 24 mil viagens por dia. A média de viagens por dia foi de. Só na primeira semana de maio, o sistema registrou. De acordo com a autarquia, em um dia útil normal o sistema de transporte coletivo transporta cerca de 1,2 milhão de usuários em 24 mil viagens por dia.





Em março, mês em que a quarentena foi iniciada, o número de passageiros ficou na ordem de 300 mil/dia. No dia 23, foram 365.711 pessoas transportadas, caindo para 322.310 no dia seguinte. Já no dia 25, foram registrados 312.222 passageiros. No dia 26, o número apresentou redução para 303.150.





O aumento de passageiros no sistema de transporte público por ônibus na capital acompanha a crescimento das estatísticas de circulação de veículos nas ruas de BH. Conforme o Estado de Minas noticiou na última terça (12), a BHTrans registrou, na semana entre 3 e 9 de maio, uma média diária de 156.755 veículos, enquanto a média das três semanas anteriores foi de 133.365 mil veículos.





Belo Horizonte já tem uma data para flexibilização do funcionamento do comércio: 25 de maio, de acordo com o anúncio do prefeito Alexandre Kalil (PSD). O cumprimento da medida na data citada dependerá dos indicadores epidemiológicos da capital, como número de infectados e mortos, índice de transmissão e quantidade de leitos disponíveis.