COVID-19: BH amplia abertura do comércio e inclui 92% dos empregos

Ruas do Centro de Belo Horizonte ficaram mais movimentadas após início da reabertura do comércio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Artigos usados

Artigos esportivos, de camping e afins

Calçados

Artigos de viagem

Artigos de joalheria

Souvenires, bijuterias e artesanatos

Plantas, flores e artigos para animais (exceto comércio de animais vivos)

Bebidas (sem consumo no local)

Instrumentos musicais e acessórios

Objetos de arte e decoração

Tabacaria, armamentos, lubrificantes





. A prefeitura, com base em orientações do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19, decidiu liberar o funcionamento de mais tipos de estabelecimento na capital a partir da semana que vem.Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, disse que esta etapa do processo de reabertura do comércio () fará com que