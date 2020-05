Prefeitura de Belo Horizonte decide não ampliar reabertura do comércio

. A decisão, tomada em conjunto com o Comitê de Enfrentamento da Epidemia da COVID-19 na capital mineira, foi anunciada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) na tarde desta sexta-feira."Nós não poderemos ampliar a flexibilização de Belo Horizonte. Não poderemos porque continuamos apegados, amarrados e conduzidos pela ciência.", declarou Kalil.Com isso, novos tipos de estabelecimento. Podem funcionar apenas os serviços considerados essenciais e os setores reabertos na última segunda-feira (25), que marcou o início da flexibilização do isolamento social na capital.Na segunda-feira, voltaram a abrir salões de beleza (exceto clínicas de estética), shoppings populares e comércios varejistas. Com o objetivo de diminuir aglomerações no transporte público, foram estabelecidos

Ruas do Centro de Belo Horizonte ficaram cheias com início da reabertura do comércio

Apesar de a prefeitura ter estabelecido medidas para diminuir os riscos de propagação do vírus durante o processo de reabertura do comércio, o que se viu nas ruas da capital foi uma grande movimentação de pessoas e o desrespeito ao distanciamento social

Para analisar o processo de reabertura do comércio, o Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 de BH leva em consideração três variáveis para detectar a expansão da doença: número médio de transmissão por infectado (quantos novos casos de infecção se originam, em média, a partir de uma pessoa que já está infectada), ocupação de leitos UTI e ocupação de leitos de enfermaria.O entendimento do grupo de especialistas foi que não há condições de avançar no processo de reabertura do comércio na capital. Segundo Alexandre Kalil, os dados apresentados pelo comitê são ""."Fiqueicom o que eu vi. Se Belo Horizonte fosse uma ilha, poderíamos flexibilizar à vontade. Mas não somos uma ilha. Quando você vê ônibus chegando de Curvelo como vimos na televisão, com doentes infectados, quando você vê que 56 doentes chegaram num dia em Belo Horizonte...", disse o prefeito.