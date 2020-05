Flexibilização do isolamento não é 'liberou geral'; saiba por quê

Ônibus lotados, máscaras no pescoço e filas nos shoppings populares. As cenas registradas nesta primeira semana de afrouxamento das regras do isolamento social em Belo Horizonte dão aquele frio na espinha de quem acompanhou minimamente o desandar do coronavírus em cidades espanholas e italianas.









Nesta semana, pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia divulgaram estudo, que mostra: os números da Covid-19 em Minas podem ser 6 vezes piores.





Temos um vazio de informações que foi preenchido por óbitos por uma causa clinicamente compatível com COVID-19. Potencialmente isso ampliaria o nosso número de casos e não estaríamos tão confortáveis como a gente espera estar. E isso implica até mesmo na questão de relaxamento das quarentenas, a partir dos dados que a gente vem trabalhando e mostrando para a população. Stefan Vilges de Oliveira, professor da Universidade Federal de Uberlândia