Caixa abre 217 agências em Minas neste sábado para pagamento do auxílio

Os pagamentos serão feitos conforme o calendário (foto: Reprodução Caixa )

vai abrir, neste sábado (30),agências empara pagamento do. Osque poderão ser atendidos são os que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque emdo benefício. Os atendimentos vão das. A lista das cidades está disponível no site da Caixa.

O banco reforça que todas as pessoas que forem àsno período deserão atendidas. A fim de evitar filas, aque os clientes e vão recebere, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continuará até o último cliente.Além disso, ofechou parceria com 1.190em todo o país para reforçar a organização das filas e manter odeentre as pessoas.



Nesta sexta-feira (29), terminam os prazos definidos para pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial aos beneficiários que integram o Bolsa Família e o pagamento da primeira parcela às pessoas que ainda não tinham recebido o dinheiro. A Caixa afirma que os valores do auxílio continuarão disponíveis para recebimento, mesmo após o encerramento desses calendários.



Entretanto, o banco lembra que o beneficiário não precisa sacar o auxílio para transacionar o dinheiro. O aplicativo de celular da “CAIXA Tem” permite que a pessoa pague contas, faça transferências bancárias e compras on-lines.



A partir deste sábado também será possível a transferência do benefício para contas da Caixa ou de outros bancos. Em todo o país serão 2.213 unidades abertas, sendo 154 no Norte; 514, no Nordeste; 201, no Centro-Oeste; 994, no Sudeste; e 350 no Sul.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina