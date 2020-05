Caixa amplia horário de agências para atendimento do auxílio emergencial

Agências tiveram filas em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/DA PRESS))

A Caixa Econômica Federal anunciou a ampliação do horário de atendimento de todas as suas agências. Com a medida, que passa a valer nesta segunda-feira (4/5), as unidades passarão a funcionar de 8h às 14h, ou seja, abrindo duas horas antes que o normal.

O objetivo é diminuir as filas registradas nos últimos dias, ocasionadas pela retirada do auxílio emergencial. Além da ampliação do horário, a CEF sinalizou outras medidas:

• realocação de mais de 3 mil funcionários para ampliar as equipes nas agências.

• contratação de mais 2 mil vigilantes e 500 recepcionistas para orientação e atendimento ao público (no total, reforço de mais de 5,6 mil contratações).

• disponibilização de cinco caminhões-agência para atendimento em locais com maior necessidade.

Para mais informações sobre o auxílio emergencial, a pouplação pode procurar os seguintes canais:

www.auxilio.caixa.gov.br

Central de Atendimento CAIXA – 111

Central de Atendimento do Ministério da Cidadania – 121