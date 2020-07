Novo decreto da Prefeitura de BH aumenta intervalo de ônibus e reduz circulação

Ônibus em BH voltam a cenário semelhante ao do início da pandemia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte publicou nesta terça-feira um novo decreto que altera o horário de circulação dos ônibus municipais. O novo texto anula o que vigorava anteriormente, desde 25 de maio, quando a atividade comercial começou a ser retomada na cidade. publicou nesta terça-feira um novo decreto que altera odos. O novo texto anula o que vigorava anteriormente, desde 25 de maio, quando a atividade comercial começou a ser retomada na cidade.









Já em domingos e feriados, os ônibus devem circular somente de 6h às 9h59 e de 16h às 19h59. A medida anterior previa o funcionamento de 5h às 21h59, horário agora praticado nos dias úteis.

A medida foi adotada com o novo fechamento do comércio, aderido em 29 de junho. Desde essa data, BH recuou na flexibilização dos serviços, e somente as atividades consideradas essenciais podem funcionar. O uso de máscaras, limpeza periódica dos veículos e recomendações sobre quantidade de passageiros que não estejam assentados nos coletivos (dez em convencionais; 20 nos articulados; e cinco para miniônibus suplementares) são as mesmas do decreto de maio.





A prefeitura informa no decreto, publicado na edição desta terça do Diário Oficial do Município (DOM), que a medida visa à prevenção da população em meio à pandemia do novo coronavírus. A medida é semelhante à adotada em 20 de março, no início do período de isolamento social devido à COVID-19, que também reduziu circulação de ônibus e funcionamento do comércio.





Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgados nessa segunda-feira, BH é o epicentro da pandemia no território mineiro. A capital tem 7.904 casos confirmados e 176 mortes pelo novo coronavírus.