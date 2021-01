Cartazes improvisados em loja do bairro do Betânia convidam consumidores a fazer compras pela internet: saída imediata para minimizar perdas (foto: Humberto Martins/EM/DA Press)

Comércio on-line, limpeza de lojas, reclamações, ‘furos’ ao fechamento, fiscalização e interdições. Assim foi, em Belo Horizonte, o segundo dia útil após a COVID-19 na cidade. Depois das manifestações de segunda-feira, um grupo de empresários se reuniu na tarde de ontem com representantes da prefeitura para pedir a revisão da medida, mesmo com discussão de novos protocolos sanitários. O assunto será levado ao comitê da administração municipal que define os passos do enfrentamento à pandemia, com base em indicadores que ainda não se encontram no estágio definido como referência para a reabertura. , limpeza de lojas, reclamações, ‘furos’ ao fechamento, fiscalização e interdições. Assim foi, em Belo Horizonte, o segundo dia útil após a entrada em vigor do Decreto Municipal 17.532, publicado no dia 7, que determinou a suspensão das atividades econômicas não essenciais na capital na versão presencial . O fechamento do comércio visa à contenção do avanço dana cidade. Depois dasde segunda-feira, um grupo de empresários se reuniu na tarde de ontem com representantes da prefeitura para pedir a revisão da medida, mesmo com discussão de novos protocolos sanitários. O assunto será levado ao comitê da administração municipal que define os passos do enfrentamento à pandemia, com base em indicadores que ainda não se encontram no estágio definido como referência para a reabertura.









Bem rapidamente, os anúncios de entrega em domicílio se proliferaram pela cidade. Mesmo que de maneira improvisada, com papéis afixados nas portas das lojas, pequenos empresários tentam ser vistos pelos clientes. Na Rua Úrsula Paulino, principal ponto de concentração do comércio no bairro Betânia, essa foi a forma que alguns lojistas utilizaram para divulgar números de telefone para contato pelo whatsApp e perfis nas redes sociais.





A internet tem sido a saída também para estabelecimentos de médio porte e redes de lojas. Pelas redes sociais ou por sites, o cliente vê fotos dos produtos, negocia preços e pode receber fazer o pagamento e receber a compra em casa. Até aí, nada de novo para quem vive em 2021. Entretanto, para empresas que não têm familiaridade com o comércio digital, nem contam com toda a logística e recursos dos gigantes do ramo, as dificuldades ainda se apresentam.





Em meio a prateleiras, tênis e sandálias, Gisele Soares, gerente de uma das unidades da rede Itapuã, atendeu à reportagem do Estado de Minas. Ela conta que, mesmo com todo o esforço e tentativa de dar comodidade ao cliente, os resultados do atendimento virtual não se comparam ao trabalho “normal”, com as portas abertas. Mas não desiste. “Estamos tentando nos virar com as vendas on-line, que foi o único recurso que sobrou. Não funciona tanto, porque as pessoas têm alguma resistência. Principalmente quando se trata de calçado. A pessoa quer experimentar, colocar no pé, ver o produto. Não é a mesma coisa de estar com a porta aberta”, lamenta. Para não depender só da internet, as estratégias se ampliam. Além do perfil no Instagram e do WhatsApp, o cliente pode também entrar em contato pelo telefone fixo. A loja providencia a entrega do produto por meio de um motoboy, que vai à residência do cliente e também fica responsável por receber o pagamento.





Mesmo as grandes empresas, que contam com melhor estrutura de venda on-line sofreram o impacto da paralisação das atividades. A varejista Casa e Vídeo inaugurou várias lojas em Belo Horizonte no fim de 2020, mas teve que paralisar as vendas presenciais. Como o lucro das negociações feitas pelo site vão para o setor virtual da empresa, o faturamento das unidades físicas fica zerado.





“Inauguramos a loja em 28 de novembro. Trabalhamos só o mês de dezembro. Janeiro é mais fraco e está naquele primeiro trimestre em que a gente trabalha só para pagar impostos. Estamos aqui na loja hoje só para receber o pagamento das faturas do cartão da loja pelos clientes, para que eles não paguem juros. Se eu mandar todo mundo para a lotérica, prejudico muito mais o comércio”, explica Charles Gonçalves, gerente da loja.





Fiscalização



Ontem (12/1), fiscais da PBH interditaram vários estabelecimentos por descumprimento ao decreto que determinou o fechamento do comércio. Só na Rua Úrsula Paulino, no Betânia, foram três interdições. “Num primeiro momento, na segunda-feira, fizemos ações mais informativas, para que as pessoas entendam a gravidade da pandemia. Hoje, alguns descumpriram o decreto e fizemos a interdição de lojas de roupas e calçados”, explica Rodrigo Rodrigues, fiscal de controle ambiental e atividades em vias urbanas.





Ele completa: “Alguns alegam que estão limpando a loja, organizando o estoque. Eles podem fazer isso, desde que seja lá dentro, com as portas fechadas. A ideia é barrar a circulação do vírus. Para isso, precisamos impedir o entra e sai”.