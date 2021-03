Dados pré-clínicos de vacina brasileira são enviados para a Anvisa

A partir do momento que começarem os ensaios clínicos de fase 1, a previsão é de 1 ano para executar todo o clínico, pedir o uso emergencial e ter um lote comercial (foto: Farmacore/Divulgação) vacina contra COVID-19 para análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



O objetivo é conseguir autorização para realizar os testes clínicos de fase 1 e 2 em humanos. A empresa brasileira Farmacore Biotecnologia, em parceria com a norte-americana PDS Biotechnology Corporation, acaba de submeter o pacote de dados regulatórios dacontra COVID-19para análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).O objetivo é conseguir autorizaçãopara realizar osclínicos de fase 1 e 2 em humanos.





Helena Faccioli é presidente da Farmacore e explica que a empresa submeteu os dados para a Anvisa de forma não oficial.



“A Anvisa nos auxilia através de reuniões e análises prévias, para avaliar se a documentação que enviamos está de acordo ou se faltam alguns dados. Ela já deu um primeiro retorno. Tivemos uma reunião faz 15 dias com a agência, estamos complementando a informação para poder mandar, agora, a documentação de forma oficial.”





A partir do momento que os dados forem enviados oficialmente, começará uma nova fase de análise para a Anvisa emitir a autorização, permitindo os ensaios clínicos.



“Vamos mandar essa semana. Temos um cronograma para cumprir com a Anvisa. Então, antes de 30 a 60 dias não temos previsão de receber essa autorização’, disse. Segundo Helena, isso deve ocorrer no meio do mês de maio.





A vacina recebeu o nome de Versamune-CoV-2FC e é a combinação de uma proteína do próprio SARS-CoV-2 com uma nanopartícula de gordura, uma tecnologia patenteada para a ativação das células T do sistema imunológico e produção de anticorpos.





O imunizante tem financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e está dentro das estratégias estipuladas pela Rede Virus MCTI, um comitê criado pelo ministério com o objetivo de desenvolver vacinas nacionais para o enfrentamento da COVID-19.





“O nosso produto é muito simples, são apenas dois compostos. Uma nanopartícula lipídica e dentro dela é misturada a proteína S1. Essa proteína é parte do SARS-CoV-2. É essa mistura que gera a formulação vacinal”, ressalta.





Vacina simples e com imunização eficiente contra mutações

Helena explica que o diferencial da vacina brasileira é que ela é simples, já que não possui vírus inativado ou partes do vírus.



“Ela tem apenas a proteína, então é mais segura, e essa associação da proteína com essa partícula nano lipídica gera uma resposta rápida ao vírus, impedindo-o de entrar na célula. E se ele entrar, ela vai produzir uma resposta imunológica para combater e não deixar a pessoa ficar doente.”





O imunizante ativa todo o sistema imunológico para combater a doença e oferece uma ação de longo prazo, capaz, inclusive, de enfrentar as mutações do vírus.



“Ela gera uma memória do corpo contra o coronavírus. Então se a pessoa tiver contato com ele novamente, ela não vai desenvolver a doença”, afirma.





Apesar da parceria com a empresa americana, Helena deixa claro que é um produto desenvolvido desde o início para ser totalmente produzido no Brasil.



“É uma formulação de fácil produção, de fácil transferência de tecnologia e capaz de ser produzida 100% no Brasil. Já estamos trabalhando com a transferência de tecnologia.”





Os testes de fase 1, 2 e 3 têm duração estimada de 1 ano. “Neste período, já tem que ter a produção. Com isso, a empresa já pode pedir autorização da Anvisa para o uso emergencial. E o lote para o uso emergencial já tem que ser produzido aqui.”



Helena estima que, a partir do momento que começarem os ensaios clínicos de fase 1, a previsão é de 1 ano “para executar todo o clínico e pedir o uso emergencial e ter um lote comercial”.





As empresas planejam utilizar vários locais de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos e no Brasil para progredir no desenvolvimento pré-clínico e clínico da vacina. A Farmacore vai liderar os esforços regulatórios e de ensaios clínicos no Brasil, enquanto a PDS Biotech continuará a contribuir com conhecimento científico e suporte operacional.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte