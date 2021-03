Live discute saúde do cérebro e sequelas da COVID-19

(foto: Supera/Divulgação)



Nesta quarta-feira (17), às 19h30, ocorrerá uma transmissão ao vivo nas páginas oficiais do Método Supera no YouTube e Facebook para discutir a saúde do cérebro e as sequelas deixadas pela COVID-19. O evento integra a Semana Mundial do Cérebro, promovida pela Dana Foundation, organização filantrópica privada que realiza pesquisas avançadas sobre o cérebro e informa o público sobre o potencial dessas pesquisas.





04:00 - 31/03/2020 Como o cérebro funciona no isolamento? gratuita, a live terá a participação especial de médicos e especialistas no tema. Já como presenças confirmadas estão: Adalberto Studart Neto, médico assistente neurologista da Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e Mônica Yassuda, mestre e doutora em desenvolvimento humano pela Universidade da Flórida (EUA). Com participação, a live terá a participação especial de médicos e especialistas no tema. Já como presenças confirmadas estão: Adalberto Studart Neto, médico assistente neurologista da Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e Mônica Yassuda, mestre e doutora em desenvolvimento humano pela Universidade da Flórida (EUA).





Segundo a organização do evento, o debate tem como objetivo trazer luz aos indícios que apontam para consequências da infecção pelo novo coronavírus no cérebro e a importância da estimulação cognitiva precoce.





“Estamos acompanhando com atenção todas as pesquisas que relacionam o cérebro com o COVID-19, tanto no pré-contágio, com a importância da estimulação cognitiva em resposta a casos graves da doença, quanto no pós-contágio, para pessoas que têm apresentado sequelas da doença. O mais importante é oferecer aos nossos alunos e à sociedade informações confiáveis sobre o que a ciência já sabe e como isso impacta diretamente na vida de todos”, afirma Bárbara Perpétuo, vice-presidente do Supera.





ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NA PANDEMIA





“Nos quadros demenciais, o paciente que tem mais reserva, mais bagagem por estímulos realizados ao longo da vida, terá menor manifestação e menos propensão a desenvolver a doença. O que muito provavelmente acontece com o coronavírus é a mesma coisa: a pessoa que tem um maior desenvolvimento da parte intelectual e que deixou o cérebro mais preparado vai provavelmente ter menos comprometimento cognitivo em caso de uma possível infecção pelo coronavírus no sistema nervoso.”





É o que afirma o neurointensivista Marco Paulo Nanci. Entretanto, a aquisição da reserva cognitiva pode ser comparada ainda a uma poupança, um estímulo que deve ser feito ao longo de toda a vida, mas sobretudo na idade adulta.





“Todo esforço para manter o cérebro ativo e funcionando em estado de excelência proporciona conexões entre os neurônios e, em caso de lesão no sistema nervoso, ele estará preparado para refazer rapidamente as conexões que foram perdidas, mas esse preparo do cérebro vai funcionar para levar a um melhor enfrentamento por parte do cérebro, não só no caso de infecção por coronavírus, mas, também em quadros demenciais”, diz o médico.





Serviço:





Live “A saúde do cérebro e as sequelas da COVID-19”

Data: 17 de março de 2021

Horário: 19h30

Onde: Facebook e YouTube do Método SUPERA

Participação: gratuita





