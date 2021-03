Campanha oferece atendimento às mulheres com endometriose

(foto: Wikimedia Commons)

No mês em que se comemora o 'Dia Internacional da', o Hospital Madre Teresa (HMT) promove a campanha 'Atendimentos para Pacientes com', no próximo sábado (20/03), das 8h às 12h.O objetivo é conscientizar as pacientes sobre a importância dono tratamento da endometriose, doença que acomete mulheres em período. Estimativa da Associação Brasileira de Endometriose aponta que a patologia atinge, aproximadamente, 7 milhões de brasileiras e mais de 170 milhões no mundo.A ação tem apoio da equipe dos médicosMarcelo Fagundes, Marilene Monteiro, Gustavo Safe, Jorge Safe, Amanda Coelho e Camila Braga, e do proctologista Fernando Lavall. Além das consultas a preços acessíveis para quem não possui plano de saúde, as pacientes também serão submetidas a avaliação para verificar a necessidade dado exame de ultrassom. Caso seja necessário, será gratuito.O médico e coordenador da equipe de ginecologia do hospital, Marcelo Fagundes, explica que avisa informar e conscientizar sobre a endometriose, desmitificando a doença e oferecendo diagnóstico e tratamento.“Infelizmente, a endometriose é considerada crônica e requer atenção eadequado, já que não tem cura. Ela pode causar cólicas severas, dores profundas na vagina e região pélvica, dores durante a relação sexual, diarréias durante o período menstrual, dores para evacuar e urinar, sangramento nas fezes e na urina, e infertilidade. Para evitar que acause impactos na vida da mulher, a recomendação é o diagnóstico precoce”, afirma.O Março Amarelo, no mês da mulher, engloba ações para prevenção e combate à endometriose. Aé diagnosticada quando se observa que a mucosa que reveste a parede interna do útero cresce em outras regiões do corpo.A doença pode ser também assintomática. De acordo com estudos, quando se faz o diagnóstico da endometriose, estima-se que a doença já esteja se manifestando há três ou até 12 anos. "Até 20% das mulheres podem ser. O que atrasa o diagnóstico é a normalização da dor, que muitas vezes é confundida com constipação intestinal, alterações musculares e infecciosas", afirma a ginecologista Márcia Mendonça, coordenadora da equipe multidisciplinar de endometriose do Hospital das Clínicas da UFMG.O exame ginecológico clínico é o primeiro passo para o diagnóstico, que pode ser confirmado porlaboratoriais e de imagem. O tratamento é cirúrgico, com retirada de lesões ou de todo o útero, não havendo intenção de engravidar. Também pode ser medicamentoso, com uso depara cessação da menstruação e controle dos sintomas.Em Belo Horizonte, o Hospital das Clínicas oferece atendimento através do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, que funciona no Instituto Jenny de Andrade Faria, na Alameda Vereador Álvaro Celso, 117, Região Hospitalar, e atende casos de endometriose. Para ser, a paciente deve ser encaminhada por um posto de saúde.