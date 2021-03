COVID-19: veja o que muda em Belo Horizonte com a onda roxa

Adesão dos municípios à onda roxa é obrigatória, mesmo que não façam parte do Minas Consciente (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press) Minas Consciente. De acordo com a deliberação do governo de Minas, a adesão dos municípios à fase roxa é obrigatória. Neste caso, por exemplo, a capital Belo Horizonte passaria a ter toque de recolher entre 20h e 5h. A partir da próxima quarta-feira (17/03), os 853 municípios de Minas Gerais estarão na onda roxa , considerada a mais restritiva do programa. De acordo com a deliberação do governo de Minas, a adesão dos municípios à fase roxa é obrigatória. Neste caso, por exemplo, a capital Belo Horizonte passaria a terentre 20h e 5h.









barreiras sanitárias, algo que Belo Horizonte voltou a fazer nesta pandemia da COVID-19 A onda roxa também prevê que as cidades instalem, algo que Belo Horizonte voltou a fazer nesta pandemia da COVID-19 desde o dia 5 de março . Ao todo, a capital mineira conta com cinco pontos de inspeção, sendo três em avenidas movimentadas, além de uma na Rodoviária e outra na Estação Central do metrô.





A dinâmica do funcionamento da onda roxa na capital mineira tende a ser pelo caminho mais restritivo. Em Montes Claros, no Norte de Minas, por exemplo, passou a valer as medidas mais rigorosas. Um decreto municipal prevê a proibição da venda de bebidas alcoólicas, o que não está especificado na deliberação da última fase do Minas Consciente. Com isso, a portaria do município prevaleceu e o veto sobre a comercialização de álcool continua.





No caso de Belo Horizonte, por exemplo, está proibida a abertura de lojas de construção civil, medida que passou a valer nesta segunda-feira. A onda roxa, por sua vez, autoriza o funcionamento do setor. Se o caso de Montes Claros for seguido, a prefeitura da capital mineira pode manter o veto sobre os estabelecimentos de construção.





“É inócuo”





Alexandre Kalil (PSD) falou sobre um possível toque de recolher na capital mineira. O chefe do Executivo municipal Na última sexta-feira (12/03), ao anunciar mais uma série de medidas para conter o avanço do coronavírus em Belo Horizonte, o prefeito(PSD) falou sobre um possível toque de recolher na capital mineira. O chefe do Executivo municipal classificou a medida como “inócua”





“É inócuo. Não adianta abrir a cidade toda, como Sabará está fazendo, por exemplo, e amontoar todo mundo de dia, mas fazer toque de recolher durante a noite. Isso é uma brincadeira de péssimo gosto. O que temos que fazer é fechar de dia, pois aí não tem motivo para andar à noite”, disse.





Para que a onda roxa comece a ter efeito em todo o estado, Zema teria que oficializar o ato via decreto. A fase mais restritiva é impositiva, ou seja, a adesão dos municípios é obrigatória, mesmo que não faça parte do Minas Consciente. O Estado de Minas pediu um posicionamento à Prefeitura de Belo Horizonte sobre o anúncio do governador e aguarda retorno.

Onda roxa





Setor de alimentos (excluídos bares e restaurantes, que só podem via delivery);

Serviços de Saúde (atendimento, indústrias, veterinárias etc.);

Bancos;

Transporte Público (deslocamento para atividades essenciais);

Energia, Gás, Petróleo, Combustíveis e derivados;

Manutenção de equipamentos e veículos;

Construção civil;

Indústrias (apenas da cadeia de Atividades Essenciais);

Lavanderias;

Serviços de TI, dados, imprensa e comunicação;

Serviços de interesse público (água, esgoto, funerário, correios etc.)





Outras regras da onda roxa