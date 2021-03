Missão COVID: plataforma de teleatendimento gratuito pede ajuda

Além das consultas gratuitas, o site do Missão COVID e as redes sociais do projeto se dedicam a informar a população sobre o que é a infecção pelo novo coronavírus, sintomas, cuidados e formas de prevenção (foto: Pixabay)

“Vamos vencer a COVID-19 juntos”, é o que diz uma das postagens do projeto Missão COVID em suas redes sociais. Quase um mantra entre a população brasileira que quer todos os dias pôr fim à pandemia no país.



É com esse intuito, de “não soltar a mão” dos brasileiros, que o projeto surgiu em meados de março do ano passado, oferecendo teleatendimentos gratuitos para pessoas com sintomas leves de infecção pelo novo coronavírus.

Quase um ano depois, atem, atualmente, cerca de mil solicitações de atendimento por dia, segundo informa um dos fundadores do Missão COVID, Leandro Rubio.

“O nosso projeto começou no dia 20 de março em um bate-papo com amigos. Estávamos inconformados e indignados com o que estava acontecendo no mundo. Na época, estava iniciando o impacto no nosso país. Então, decidimos juntar a expertise que cada um tinha – médicos, empresários e especialistas em transformação digital. Juntamos a tecnologia e a medicina com a solidariedade e voluntariado parar criar o Missão COVID, no qual médicos atendem de graça pacientes com COVID-19, por meio de videochamadas de WhatsApp”, explica.

Leandro Rubio, porém, destaca que, com a demanda alta, os médicos voluntários não estão sendo suficientes para suprir todos os atendimentos requisitados. Por isso, faz um apelo: “Estamos com uma demanda muito grande e não temos médicos suficientes para cobrir tudo isso. Precisamos de mais pessoas, basta acessar a área do médico e se voluntariar.”

Médicos voluntários e pacientes podem acessar a plataforma e se cadastrarem, seja para teleconsultas gratuitas ou se colocarem à disposição para ajudar mais pessoas nos atendimentos, pelo site oficial do projeto.

Além das consultas gratuitas, o site do Missão COVID e as redes sociais do projeto se dedicam a informar a população sobre o que é a infecção pelo novo coronavírus, sintomas, cuidados e formas de prevenção.

Legado para o pós-pandemia

O Missão COVID deixa um legado, conforme conta Leandro Rubio. Para além de ser reconhecido no país e internacionalmente por órgãos de saúde, o projeto deu origem a uma outra plataforma de atendimento, a Starbem, que pretende gerar atendimento multidisciplinar para diversas situações e pessoas com limitação financeira.

“O nosso índice de satisfação é de 97. Nós temos conseguido ajudar muitas pessoas e, por isso, criamos, a partir do Missão COVID, outro projeto. Isso porque muitas pessoas pediram para que não os abandonasse quando acabasse a pandemia, que estavam gostando e que a gente se dedicasse a cuidar de outras vertentes. E criamos esse projeto Starbem, que é focado nas pessoas que não têm convênio. Oferecemos consultas com várias especialidades e descontos em exames complementares por um preço simbólico”, diz.

Segundo ele, a missão e lema é: “Melhorar a saúde dos brasileiros e levar bem-estar com um custo zero ou muito acessível.”

